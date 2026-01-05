Declan Rice vom FC Arsenal hat den Wert von Mitspieler Viktor Gyökeres für die Mannschaft hervorgehoben. Trotz bisher ausbaufähiger Torquote nehme der Sommer-Neuzugang eine wichtige Rolle ein.
"Einer der Besten der Welt": Arsenals Declan Rice ist trotz ausbaufähiger Torquote begeistert von einem Megatransfer
Declan Rice ist beeindruckt von Viktor Gyökeres
"Es ist hart für ihn, weil ihm in jedem Spiel zwei Verteidiger auf den Füßen stehen", betonte Rice und erklärte, wie Gyökeres beispielsweise beim Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 bei Arsenals 3:2-Sieg beim AFC Bournemouth am Samstag einen entscheidenden Beitrag in der Entstehung leistete: "Wenn er nicht den Weg in die Tiefe sucht und den Ball festmacht, der dann zu Martin Ödegaard (Vorlagengeber, d. Red.) prallt, fällt dieses Tor nicht", sagte Rice, der von der Strafraumgrenze eiskalt einschoss und später noch ein zweites Tor nachlegte. "Das war für uns ein ganz entscheidender Moment in diesem Spiel und brachte uns auf die Siegerstraße."
Arsenal hatte vergangenen Sommer knapp 66 Millionen Euro Ablöse für Gyökeres an Sporting überwiesen und setzte sich im Transferpoker unter anderem gegen Manchester United und den FC Barcelona durch. Die bisherige Torausbeute des 27-Jährigen entspricht allerdings noch nicht den Erwartungen, in 23 Einsätzen für den Premier-League-Tabellenführer sind ihm sieben Treffer gelungen. In den vergangenen acht Ligaspielen steuerte Gyökeres lediglich ein Tor bei.
- Getty
Declan Rice: Arsenal wäre ohne Viktor Gyökeres "nicht dort, wo wir sind"
"Ich sehe, wie gut sein Abschluss ist - und wenn er in die richtigen Räume kommt und den Ball im richtigen Moment erhält, wird er zu 100 Prozent treffen", ist Rice davon überzeugt, dass Gyökeres' Knoten zeitnah so richtig platzt. Jener habe sich mit seinen Qualitäten einen Status erarbeitet, der eben noch größere Herausforderungen mit sich bringe: "Die Abwehrspieler in der Premier League wollen ihn unbedingt stoppen, weil er einer der besten Stürmer der Welt ist. Aber glaubt mir, er ist unglaublich wichtig für uns und ohne ihn wären wir nicht dort, wo wir sind", so Rice.
Gyökeres hat bis 2030 bei Arsenal unterschrieben und Mikel Arteta vertraut dem Schweden als seine gesetzte Nummer 9. Bei Sporting war Gyökeres der internationale Durchbruch gelungen, für die Portugiesen gelangen ihm in zwei Jahren und 102 Einsätzen satte 97 Tore. Zuvor lief der schwedische Nationalspieler in seiner Karriere unter anderem für den FC St. Pauli auf. Die Hamburger hatten Gyökeres in der Saison 2019/20 von Brighton & Hove Albion ausgeliehen, in 28 Spielen für St. Pauli traf er siebenmal.
- Getty Images Sport
Viktor Gyökeres: Seine bisherigen Profistationen
- IF Brommapojkarna (2016 bis 2018): 25 Tore in 67 Spielen
- Brighton & Hove Albion (Januar 2018 bis Sommer 2021, dabei mehrfach verliehen): 1 Tor in 8 Spielen
- FC St. Pauli (2019/20): 7 Tore in 28 Spielen
- Swansea City (Oktober 2020 bis Januar 2021): 1 Tor in 12 Spielen
- Coventry City (Januar 2021 bis Sommer 2023): 43 Tore in 116 Spielen
- Sporting Lissabon (2023 bis 2025): 97 Tore in 102 Spielen
- FC Arsenal (seit Sommer 2025): 7 Tore in 23 Spielen