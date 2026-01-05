"Einer der Besten der Welt": Arsenals Declan Rice ist trotz ausbaufähiger Torquote begeistert von einem Megatransfer

"Es ist hart für ihn, weil ihm in jedem Spiel zwei Verteidiger auf den Füßen stehen", betonte Rice und erklärte, wie Gyökeres beispielsweise beim Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 bei Arsenals 3:2-Sieg beim AFC Bournemouth am Samstag einen entscheidenden Beitrag in der Entstehung leistete: "Wenn er nicht den Weg in die Tiefe sucht und den Ball festmacht, der dann zu Martin Ödegaard (Vorlagengeber, d. Red.) prallt, fällt dieses Tor nicht", sagte Rice, der von der Strafraumgrenze eiskalt einschoss und später noch ein zweites Tor nachlegte. "Das war für uns ein ganz entscheidender Moment in diesem Spiel und brachte uns auf die Siegerstraße."

Arsenal hatte vergangenen Sommer knapp 66 Millionen Euro Ablöse für Gyökeres an Sporting überwiesen und setzte sich im Transferpoker unter anderem gegen Manchester United und den FC Barcelona durch. Die bisherige Torausbeute des 27-Jährigen entspricht allerdings noch nicht den Erwartungen, in 23 Einsätzen für den Premier-League-Tabellenführer sind ihm sieben Treffer gelungen. In den vergangenen acht Ligaspielen steuerte Gyökeres lediglich ein Tor bei.