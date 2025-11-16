Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat nach dem 2:0-Sieg im abschließenden WM-Qualifikationsspiel in Albanien am Sonntagabend eine Rüge an Mittelfeldspieler Jude Bellingham verteilt.
"Das ist nicht das Bild, das wir abgeben wollen": Thomas Tuchel knöpft sich nach Englands Sieg in Albanien Jude Bellingham vor
Jude Bellingham bei seiner Auswechslung sichtlich gefrustet
Der Star von Real Madrid stand erstmals seit gut fünf Monaten wieder in Englands Startelf und wollte sich dementsprechend zeigen. Das gelang Bellingham auch, er legte einen guten Auftritt hin.
Als er in der 84. Minute ausgewechselt wurde, trug der 22-Jährige seinen Frust darüber aber durchaus offen zur Schau. Ein Journalist griff das nach der Partie auf und fragte bei Tuchel nach, ob sich Bellingham mit seinem Verhalten nicht dem Kollektiv unterordnen würde.
- Getty Images Sport
Thomas Tuchel über Jude Bellingham: "Macht einen schlechten Eindruck"
"Das macht einen schlechten Eindruck", antwortete Tuchel und kündigte an, sich Bellinghams Verhalten noch einmal genauer anschauen zu wollen: "Das ist nicht das Bild, das wir abgeben wollen. Jeder muss sich unterordnen und auch mal schwierige Entscheidungen akzeptieren."
Der deutsche Coach betonte jedoch gleichzeitig, man sollte "aus der Sache nicht mehr machen, als es ist". Bellingham hatte indes schon zuvor für Aufsehen gesorgt, weil er bereits in der Halbzeit sein Trikot tauschte.
England will bei der WM 2026 den Titel holen
England musste in Albanien lange auf den ersten Treffer warten, dieser gelang in der 74. Minute dann Harry Kane. Wenig später legte der Torjäger vom FC Bayern München noch zum 2:0-Endstand nach.
Die Engländer machten damit eine makellose WM-Qualifikation ohne Punktverlust und ohne Gegentor perfekt. Bereits im Oktober hatten die Three Lions als erstes europäisches Team das direkte Ticket zur Endrunde im kommenden Sommer gelöst. Tuchel war Anfang 2025 mit dem klaren Ziel angetreten, England bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zum Titel zu führen. "Jetzt gehen wir als einer der Favoriten in das Turnier, das müssen wir akzeptieren", sagte Kane nach dem Sieg in Albanien bei ITV.
Seine Gruppengegner wird England bei der WM-Auslosung Anfang Dezember erfahren. Das Weltturnier, an dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen, startet dann am 11. Juni 2026.
- Getty Images Sport
Jude Bellingham für England: Seine bisherige Nationalmannschaftskarriere in Zahlen
- Länderspieldebüt: 12. November 2020 (3:0-Testspielsieg gegen Irland)
- Länderspiele: 46
- Tore: 6
- Große Turniere: EM 2021 (Vize-Europameister), WM 2022 (Viertelfinale), EM 2024 (Vize-Europameister)