"Das ist nicht das Bild, das wir abgeben wollen": Thomas Tuchel knöpft sich nach Englands Sieg in Albanien Jude Bellingham vor

England musste in Albanien lange auf den ersten Treffer warten, dieser gelang in der 74. Minute dann Harry Kane. Wenig später legte der Torjäger vom FC Bayern München noch zum 2:0-Endstand nach.

Die Engländer machten damit eine makellose WM-Qualifikation ohne Punktverlust und ohne Gegentor perfekt. Bereits im Oktober hatten die Three Lions als erstes europäisches Team das direkte Ticket zur Endrunde im kommenden Sommer gelöst. Tuchel war Anfang 2025 mit dem klaren Ziel angetreten, England bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zum Titel zu führen. "Jetzt gehen wir als einer der Favoriten in das Turnier, das müssen wir akzeptieren", sagte Kane nach dem Sieg in Albanien bei ITV.

Seine Gruppengegner wird England bei der WM-Auslosung Anfang Dezember erfahren. Das Weltturnier, an dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen, startet dann am 11. Juni 2026.