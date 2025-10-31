"Das ist inakzeptabel": Ehemaliger Atletico-Kapitän fordert Strafe für Vinicius Junior - Xabi Alonso reagiert auf pikantes Statement

Atletico Madrids ehemaliger Kapitän Gabi kritisierte Vinicius und dessen Verhalten scharf. Bei Cadena Ser forderte der 42-Jährige auch Konsequenzen: "Jeden Tag lotet er seine Grenzen aus. Für mich war das absehbar und der Trainer muss da nun durchgreifen. Was ich am meisten an einem Fußballer verabscheue, sind Theatralik und große Gesten für die Öffentlichkeit. Man kann ja alles machen, solange es hinter verschlossenen Türen passiert."

Zum Entschuldigungs-Statement des Angreifers sagte Gabi: "Sobald das Spiel vorbei ist, muss man mit ihm reden. Man darf nicht Zeit ins Land gehen lassen und dann macht er ein Statement und der einzige, den er nicht erwähnt, ist der Trainer. Das ist inakzeptabel und aus meiner Sicht total egozentrisch. Das Kollektiv muss immer über dem Individualisten stehen, wenn dein Name nicht gerade Messi ist. Er (Vinicius) hat ein Problem."

Gabi, der mit Atletico einst unter anderem die spanische Meisterschaft und zweimal die Europa League gewann, stört sich nicht nur an Vinicius' jüngstem Aufreger, auch andere Aussagen sind dem Ex-Coach von Real Saragossa ein Dorn im Auge. 2024 hatte Vinicius gefordert, man solle Spanien die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 entziehen, sollte das Land keine Fortschritte im Kampf gegen den Rassismus machen. Gabi dazu: "Jeden Tag verurteilst Du Mitspieler, Trainer und ein ganzes Land, indem du behauptest, wir alle seien Rassisten. Für mich geht das gar nicht. Jeden Tag stehen wir alle bei Vinicius vor Gericht. Was soll das?"