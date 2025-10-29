Star von Real Madrid gibt sich reumütig: Vinicius Junior entschuldigt sich für Eklat im Clasico

Vinicius war bei seiner Auswechslung (72.) durch Trainer Xabi Alonso wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt, erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück.

"Immer ich!", rief er laut DAZN und schimpfte: "Ich verlasse das Team, es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe!" Seinen Wutausbruch würzte er mit einem deftigen Fluch ("Zur Hölle!"), den Alonso umgehend zurückgab: "Auf geht's, Vini, verdammt noch mal!"

Die spanische Presse verurteilte den Brasilianer anschließend. "Keiner von Vinicius' Wutanfällen war wie der heutige", schrieb die Zeitung AS: "Gewaltig ist untertrieben. Beispiellos." Mundo Deportivo fragte: "Vinicius, warum immer du?"

Alonso schlug am Ende versöhnliche Töne an. "Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten in den Mannschaften, und wir müssen sie verstehen", sagte er: "Zu unserem großartigen Spiel hat auch Vini beigetragen."