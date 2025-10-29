Real Madrids Starangreifer Vinicius Junior hat sich für seinen Wutausbruch im Clásico gegen den FC Barcelona (2:1) entschuldigt. Der Brasilianer nahm in einem Statement in den Sozialen Medien Stellung zu seinem Verhalten am vergangenen Sonntag und gab sich reumütig.
Star von Real Madrid gibt sich reumütig: Vinicius Junior entschuldigt sich für Eklat im Clasico
WAS WURDE GESAGT?
"Heute möchte ich mich bei allen Fans von Real Madrid für meine Verhaltensweise bei meiner Auswechslung entschuldigen", leitete Vinicius sein Statement ein. Er habe dies während des Trainings bereits persönlich getan, wolle sich auf diesem Wege aber noch einmal auch bei seinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen.
DER POST ZUR NEWS:
WAS WURDE NOCH GESAGT?
"Manchmal überkommt mich meine Leidenschaft, weil ich immer gewinnen und meiner Mannschaft helfen möchte. Mein Ehrgeiz beruht auf meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht", sagte der 25-Jährige. Er wolle weiterhin jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid kämpfen, "so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe."
WAS IST PASSIERT?
Vinicius war bei seiner Auswechslung (72.) durch Trainer Xabi Alonso wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt, erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück.
"Immer ich!", rief er laut DAZN und schimpfte: "Ich verlasse das Team, es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe!" Seinen Wutausbruch würzte er mit einem deftigen Fluch ("Zur Hölle!"), den Alonso umgehend zurückgab: "Auf geht's, Vini, verdammt noch mal!"
Die spanische Presse verurteilte den Brasilianer anschließend. "Keiner von Vinicius' Wutanfällen war wie der heutige", schrieb die Zeitung AS: "Gewaltig ist untertrieben. Beispiellos." Mundo Deportivo fragte: "Vinicius, warum immer du?"
Alonso schlug am Ende versöhnliche Töne an. "Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten in den Mannschaften, und wir müssen sie verstehen", sagte er: "Zu unserem großartigen Spiel hat auch Vini beigetragen."