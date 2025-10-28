"Die sollen sich nicht aufregen": Toni Kroos kann Kritik an Real Madrids Vinicius Junior überhaupt nicht nachvollziehen

Es gab jedoch ein großes Aber: Vinicius, mit dem Kroos von 2018 bis zu seinem Karriereende 2024 bei den Königlichen gemeinsam gespielt hatte, sorgte mit seiner Schimpftirade in Richtung von Trainer Xabi Alonso bei seiner Auswechslung gut 20 Minuten vor Schluss für reichlich Wirbel und Unverständnis.

"Immer ich!", rief er laut DAZN und schimpfte: "Ich verlasse das Team, es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe!" Seinen Wutausbruch würzte er noch mit einem deftigen Fluch ("Zur Hölle!"), ehe er für ein paar Minuten in den Katakomben des Bernabeu verschwand, nur um pünktlich zum Abpfiff erneut im Rampenlicht zu stehen und sich mit Barcelona Shootingstar Lamine Yamal anzulegen. Alonso kündigte an, mit dem immer wieder eskalierenden Brasilianer reden zu wollen.

Die spanische Presse reagierte anders als Kroos entsetzt bezüglich des Verhaltens von Vinicius. "Keiner von seinen Wutanfällen war wie der heutige", schrieb die AS: "Gewaltig ist untertrieben. Beispiellos." Die Mundo Deportivo fragte mit Blick auf das wiederholt fragwürdige Gebahren des 25-Jährigen: "Vinicius, warum immer du?"