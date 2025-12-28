"Das ist halt die Evolution. Wie bei Giraffen": Top-Star von PSG erklärt sein Erfolgsgeheimnis

Dabei beeindruckt Vitinha Fans, Experten und Gegner nicht dadurch, besonders schnell oder besonders körperlich stark zu sein. "Wenn man nicht schneller, robuster oder größer als der Gegner ist, muss man andere Qualitäten haben. Man muss im Kopf schneller sein. Man muss am Ball besser sein", sagte er im Interview mit der portugiesischen Zeitung A Bola.

Er ergänzte: "Man muss viel vorausahnen und sich anders positionieren. Das ist halt die Evolution. Wie bei Giraffen, die ihren Hals länger gemacht haben, damit sie an ihr Futter rankommen."