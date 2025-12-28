Vitinha von Paris Saint-Germain hat sein Erfolgsgeheimnis mit einem interessanten Vergleich verraten. Der Regisseur des aktuellen Champions-League-Siegers wurde am Sonntag bei den Globe Soccer Awards in Dubai als bester Mittelfeldspieler der Welt ausgezeichnet.
"Das ist halt die Evolution. Wie bei Giraffen": Top-Star von PSG erklärt sein Erfolgsgeheimnis
- Getty Images
Vitinha: "Man muss im Kopf schneller sein"
Dabei beeindruckt Vitinha Fans, Experten und Gegner nicht dadurch, besonders schnell oder besonders körperlich stark zu sein. "Wenn man nicht schneller, robuster oder größer als der Gegner ist, muss man andere Qualitäten haben. Man muss im Kopf schneller sein. Man muss am Ball besser sein", sagte er im Interview mit der portugiesischen Zeitung A Bola.
Er ergänzte: "Man muss viel vorausahnen und sich anders positionieren. Das ist halt die Evolution. Wie bei Giraffen, die ihren Hals länger gemacht haben, damit sie an ihr Futter rankommen."
- AFP
Kimmich und Nagelsmann wählen Vitinha bei Weltfußballerwahl auf Platz eins
Bei der Weltfußballerwahl FIFA "The Best" belegte Vitinha in diesem Jahr hinter seinem Teamkollegen Ousmane Dembele und Lamine Yamal vom FC Barcelona den dritten Platz. Er wurde von Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich und auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar auf den ersten Platz gesetzt.
- Getty Images
Vitinha mit besonderer Sichtweise auf Stärken und Schwächen
Vitinha erklärte in dem Interview, dass er es bei einem Fußballer für einen Vorteil hält, nicht von vornherein mit überragenden Fähigkeiten ausgestattet zu sein, sondern seine Schwächen zu kennen und an diesen hart zu arbeiten, um sie zu kompensieren. "Ein Abwehrspieler, der schnell ist, wird Stellungsfehler machen. Ein Abwehrspieler, der langsam ist, wird immer gut positioniert und viel aufmerksamer sein, denn er weiß, dass er sich nicht den kleinsten Fehler erlauben kann", erklärte er und ergänzte: "So ist es nun mal. Das ist ganz normal."