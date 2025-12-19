Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Barca plant offenbar spektakuläre Verpflichtung - doch es gibt ein Problem

Demnach tendiere Barca derzeit dazu, die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro für den von Manchester United ausgeliehenen Engländer zu ziehen. Dabei war nach Bekanntgabe des Leihgeschäfts und auch noch bis zuletzt davon ausgegangen worden, dass die Katalanen den Passus verstreichen lassen.

Rashford überzeugt in dieser Saison mit guten Leistungen - und ist weitaus mehr als nur ein Backup für die Offensive von Trainer Hansi Flick. Auch der Verletzungsmisere von Barca geschuldet, kam der 28-Jährigen in bislang 23 Partien zum Einsatz - ein Großteil davon als Starter. Und auch seine Ausbeute lässt sich sehen: Ihm gelangen bereits sieben Treffer und elf Vorlagen.