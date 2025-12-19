Marcus Rashford könnte dem FC Barcelona offenbar über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Die katalanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet von einer spektakulären Wende.
Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Barca plant offenbar spektakuläre Verpflichtung - doch es gibt ein Problem
Barca besitzt eine Kaufoption für Rashford
Demnach tendiere Barca derzeit dazu, die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro für den von Manchester United ausgeliehenen Engländer zu ziehen. Dabei war nach Bekanntgabe des Leihgeschäfts und auch noch bis zuletzt davon ausgegangen worden, dass die Katalanen den Passus verstreichen lassen.
Rashford überzeugt in dieser Saison mit guten Leistungen - und ist weitaus mehr als nur ein Backup für die Offensive von Trainer Hansi Flick. Auch der Verletzungsmisere von Barca geschuldet, kam der 28-Jährigen in bislang 23 Partien zum Einsatz - ein Großteil davon als Starter. Und auch seine Ausbeute lässt sich sehen: Ihm gelangen bereits sieben Treffer und elf Vorlagen.
- AFP
Topklubs stehen bei Rashford offenbar Schlange
Derweil stellt sich die Frage, ob sich Barca eine Festverpflichtung von Rashford überhaupt leisten kann. Seit Jahren befindet sich der spanische Topklub in einer finanziellen Schieflage und kann teils die Regularien der Liga für die Registrierung ihrer Neuzugänge nicht erfüllen. Das war auch nach der Ankunft des 68-fachen englischen Nationalspielers der Fall. Deshalb griff die Blaugrana zu mehreren ungewöhnlichen Maßnahmen, um Geld einzunehmen.
Falls Barca die Summe nicht stemmen kann, sollen gleich mehrere Topklubs bei Rashford Schlange stehen. Zu den zahlreichen Interessenten gehören dem Vernehmen nach der FC Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur und Paris Saint-Germain. In Manchester besitzt er derweil noch einen Vertrag bis 2028.
Die Leistungsdaten von Marcus Rashford für Barca in dieser Saison
- Spiele: 23
- Tore: 7
- Assists: 11
- Einsatzminuten: 1.547