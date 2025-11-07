"Das ist eine der besten Phasen meines Lebens": 30-Millionen-Euro-Flop des FC Barcelona ist plötzlich Hoffnungsträger einer riesigen Fußball-Nation

Vor nicht allzu langer Zeit sah es für Roque noch deutlich schlechter aus. Mit großen Vorschusslorbeeren und hohen Erwartungen war der Brasilianer Anfang 2024 für 30 Millionen Euro Ablöse von Athletico Paranaense zu Barca gewechselt. In Spanien lief für ihn allerdings trotz kleiner Highlights zu Beginn überhaupt nichts zusammen.

Die Einsatzzeiten waren unbefriedigend, zudem fühlte sich Roque in Barcelona insgesamt nicht wohl. "Ich sage immer, dass es im Fußball extrem schnell gehen kann", betonte Roque. "Vor sechs Monaten war überhaupt nichts gut und heute bin ich Gott sei dank sehr glücklich. Palmeiras hat mir auf außergewöhnliche Art und Weise geholfen: Ich spiele hier wieder so Fußball wie früher und die Dinge laufen wie geschmiert."

Nach nur einem halben Jahr verließ Roque Barcelona schon wieder, wurde an Real Betis verliehen. Weitere sechs Monate später folgte dann die Rückkehr nach Brasilien, die sich für das Top-Talent als absoluter Glücksfall erwiesen hat. Für Barca war er letztlich in 16 Einsätzen auf lediglich zwei Tore gekommen.