Der ehemalige Barcelona-Stürmer Vitor Roque hat sich durch starke Leistungen für Palmeiras in die brasilianische Nationalmannschaft zurück gekämpft und ist hochzufrieden mit seiner aktuellen Situation.
"Das ist eine der besten Phasen meines Lebens": 30-Millionen-Euro-Flop des FC Barcelona ist plötzlich Hoffnungsträger einer riesigen Fußball-Nation
Vitor Roque spielt sich bei Palmeiras zurück ins Rampenlicht
"Das ist eine der besten Phasen meines Lebens", sagte Roque, nachdem er erstmals seit mehr als zweieinhalb Jahren wieder für die Selecao nominiert wurde. Sein bis dato einziges Länderspiel hatte der Angreifer im März 2023 bei einer 1:2-Testspielniederlage gegen Marokko absolviert.
"Ich komme ganz bodenständig zum Nationalteam und will demütig arbeiten", betonte Roque. Der 20-Jährige war im Februar für 25,5 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Palmeiras gewechselt und hat sich beim brasilianischen Topklub zurück ins Rampenlicht gespielt. In seinen letzten sieben Liga-Einsätzen gelangen ihm sieben Tore, insgesamt kam er für Palmeiras bisher auf 19 Treffer in 51 Einsätzen.
- Getty Images Sport
"Vor sechs Monaten war überhaupt nichts gut"
Vor nicht allzu langer Zeit sah es für Roque noch deutlich schlechter aus. Mit großen Vorschusslorbeeren und hohen Erwartungen war der Brasilianer Anfang 2024 für 30 Millionen Euro Ablöse von Athletico Paranaense zu Barca gewechselt. In Spanien lief für ihn allerdings trotz kleiner Highlights zu Beginn überhaupt nichts zusammen.
Die Einsatzzeiten waren unbefriedigend, zudem fühlte sich Roque in Barcelona insgesamt nicht wohl. "Ich sage immer, dass es im Fußball extrem schnell gehen kann", betonte Roque. "Vor sechs Monaten war überhaupt nichts gut und heute bin ich Gott sei dank sehr glücklich. Palmeiras hat mir auf außergewöhnliche Art und Weise geholfen: Ich spiele hier wieder so Fußball wie früher und die Dinge laufen wie geschmiert."
Nach nur einem halben Jahr verließ Roque Barcelona schon wieder, wurde an Real Betis verliehen. Weitere sechs Monate später folgte dann die Rückkehr nach Brasilien, die sich für das Top-Talent als absoluter Glücksfall erwiesen hat. Für Barca war er letztlich in 16 Einsätzen auf lediglich zwei Tore gekommen.
Vitor Roque: WM-Hoffnungsträger für Brasilien?
Mit Brasilien um Nationaltrainer Carlo Ancelotti stehen für Roque Mitte November Testspiele gegen Senegal und Tunesien an. Die Selecao hat eine sehr durchwachsene WM-Qualifikation hinter sich und sollte Roque seine gute Form aufrecht erhalten, darf er sich durchaus gute Chancen ausrechnen, bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer eine Rolle in Brasiliens Offensive zu spielen.
- Getty Images Sport
Vitor Roque: Seine enttäuschende Zeit beim FC Barcelona in Zahlen
- Wechsel zum FC Barcelona: Januar 2024 von Athletico Paranaense
- Ablösesumme: 30 Millionen Euro
- Einsätze für Barca: 16
- Tore für Barca: 2
- Abschied von Barca: Februar 2025 (Wechsel zu Palmeiras für 25,5 Millionen Euro Ablöse)