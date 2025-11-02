"Das hat mich gestört": Vinicius Junior ist bei seiner Auswechslung zahm - und zieht sich dennoch die Missgunst von Xabi Alonso zu

Reals Trainer Xabi Alonso sagte später über Vinicius' Fehlschuss: "Er hat den Elfmeter vergeben, das hätte das 3:0 sein können. Das hat mich gestört, vor allem, wenn du das 3:0 bereits vor Augen hast". Der Coach betonte auch, dass eigentlich erneut Mbappe als Schütze vorgesehen war: "Kylian ist der erste Schütze, aber sie haben beschlossen, dass Vini den Elfmeter schießt. Zum Glück hat Jude später getroffen."

"Ich mag es vor allem, wenn sie die Elfmeter verwandeln", stellte Alonso klar: "Heute hat Kylian den ersten geschossen. Ich hätte es auch gern gesehen, dass er den zweiten schießt, aber das ist kein großes Thema, Kylian bleibt unser erster Elfmeterschütze."

Der erwähnte Jude Bellingham markierte keine 120 Sekunden nach dem vergebenen Strafstoß mit dem Treffer zum 3:0 die Vorentscheidung. Mit seinem ersten LaLiga-Tor sorgte Alvaro Carreras (82.) für den Endstand.