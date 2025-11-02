"Das hat mich gestört": Vinicius Junior ist bei seiner Auswechslung zahm - und zieht sich dennoch die Missgunst von Xabi Alonso zu

Bei seiner Auswechselung war Vinicius Junior diesmal ganz zahm. Trotzdem sorgte der Superstar von Real Madrid auch beim 4:0-Sieg des spanischen Rekordmeisters gegen den FC Valencia am Samstagabend für Schlagzeilen - mit einem verschossenen Elfmeter.
WAS IST PASSIERT?
In der 43. Minute erhielten die Blancos ihren zweiten Strafstoß des Spiels zugesprochen. Den ersten hatte Torjäger Kylian Mbappe zum 1:0 versenkt, später ließ der Franzose auch den zweiten Real-Treffer folgen. Die Chance zum Hattrick aber ließ er sich entgehen und gewährte Vinicius die Ausführung des zweiten Elfmeters. Der Brasilianer platzierte seinen Versuch vom Punkt jedoch viel zu mittig. Valencias Keeper Jule Agirrezabala parierte und war auch beim anschließenden Nachschuss Arda Gülers zur Stelle.
WAS WURDE GESAGT?
Reals Trainer Xabi Alonso sagte später über Vinicius' Fehlschuss: "Er hat den Elfmeter vergeben, das hätte das 3:0 sein können. Das hat mich gestört, vor allem, wenn du das 3:0 bereits vor Augen hast". Der Coach betonte auch, dass eigentlich erneut Mbappe als Schütze vorgesehen war: "Kylian ist der erste Schütze, aber sie haben beschlossen, dass Vini den Elfmeter schießt. Zum Glück hat Jude später getroffen."
"Ich mag es vor allem, wenn sie die Elfmeter verwandeln", stellte Alonso klar: "Heute hat Kylian den ersten geschossen. Ich hätte es auch gern gesehen, dass er den zweiten schießt, aber das ist kein großes Thema, Kylian bleibt unser erster Elfmeterschütze."
Der erwähnte Jude Bellingham markierte keine 120 Sekunden nach dem vergebenen Strafstoß mit dem Treffer zum 3:0 die Vorentscheidung. Mit seinem ersten LaLiga-Tor sorgte Alvaro Carreras (82.) für den Endstand.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Hinter Vinicius und Real liegt eine turbulente Woche, weil der Linksaußen bei seiner Auswechslung im Clasico gegen den FC Barcelona vor Wochenfrist ausgerastet war und sich unter anderem respektlos gegenüber seinem Trainer verhalten hatte. Alonso erklärte die Causa am Freitag für beendet. Da hatte sich Vinicius bereits öffentlich bei seinem Verein und den Fans sowie direkt bei seinen Mannschaftskameraden entschuldigt.
Als er nun gegen Valencia in der 79. Minute für Landsmann Endrick ausgewechselt wurde, gab es keine Unmutsbekundungen und ein Shakehands mit seinem Coach. Alonso attestierte Vinicius später, dieser habe "ein sehr gutes Spiel" gemacht.
Sportlich ist Real ohnehin weiter prächtig drauf. Der Erfolg gegen den taumelnden Traditionsklub FC Valencia war der zehnte Sieg im elften Saisonspiel. Madrid vergrößerte damit den Vorsprung auf Barca zumindest vorerst auf acht Punkte.
Zwischen den Madrilenen (30 Punkte) und der Flick-Elf (22), die am Sonntag (18.30 Uhr/DAZN) den FC Elche empfängt, liegt der FC Villarreal (23), der am Samstag 4:0 (1:0) gegen Rayo Vallecano gewann. Der zweimalige Europapokalsieger Valencia - unter anderem 1980 mit Rainer Bonhof - steckt als Tabellen-18. ganz tief unten drin.