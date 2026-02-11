"Das größte Problem": FC Bayern hat angeblich 30 Millionen Euro für Leihspieler ausgegeben

Nübels Leihe nach Stuttgart endet im Sommer - aber der FC Bayern hat mit Jonas Urbig vor einem Jahr den nächsten vielversprechenden Kandidaten für die Neuer-Nachfolge aus Köln geholt. "Das größte Problem im Sommer ist wahrscheinlich die Position Nübel", befand Matthäus in der Sport Bild.

Zwar war Nübel bei seiner Verpflichtung ablösefrei, doch bei den Leihgeschäften übernahmen Monaco und Stuttgart jeweils nur einen Teil seines Gehalts. "Der kostete die Bayern einen Haufen Geld, wurde schon über fünf Jahre mitbezahlt. Das heißt: So plus-minus hat er bereits 30 Millionen an Geld bekommen und wenig gespielt für den FC Bayern", rechnete Matthäus vor.