Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich kritisch zum Transfer von Alexander Nübel geäußert, den der FC Bayern München 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 geholt hat. Der Keeper sollte als Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden, doch der Weltmeister von 2014 spielt immer noch für den FCB, während Nübel zunächst für zwei Spielzeiten nach Monaco und seit 2023 zum VfB Stuttgart ausgeliehen wurde.
"Das größte Problem": FC Bayern hat angeblich 30 Millionen Euro für Leihspieler ausgegeben
- Getty Images
Nübels Leihe nach Stuttgart endet im Sommer - aber der FC Bayern hat mit Jonas Urbig vor einem Jahr den nächsten vielversprechenden Kandidaten für die Neuer-Nachfolge aus Köln geholt. "Das größte Problem im Sommer ist wahrscheinlich die Position Nübel", befand Matthäus in der Sport Bild.
Zwar war Nübel bei seiner Verpflichtung ablösefrei, doch bei den Leihgeschäften übernahmen Monaco und Stuttgart jeweils nur einen Teil seines Gehalts. "Der kostete die Bayern einen Haufen Geld, wurde schon über fünf Jahre mitbezahlt. Das heißt: So plus-minus hat er bereits 30 Millionen an Geld bekommen und wenig gespielt für den FC Bayern", rechnete Matthäus vor.
- Getty Images
Matthäus plädiert für Nübel-Verkauf durch den FC Bayern
Matthäus sieht nur eine Lösung für das FCB-Problem: "Ich würde sagen, für Nübel und für Bayern wäre der Verkauf jetzt der richtige Schritt", sagte er.
Dass die Münchner mit einem Deal im Sommer bei Nübel, der noch Vertrag bis 2030 hat, ein Plus machen können, dürfte schwer werden: "Was sie ihm in den letzten fünf Jahren überwiesen haben, plus die Signing-Fee, können sie eigentlich mit einer Transfersumme von 30, 40 Millionen wieder rausholen", meinte Matthäus. Angesichts eines Marktwerts von 12 Millionen Euro für den inzwischen 29-Jährigen dürfte dieser Betrag utopisch sein.
Nübel zeigte sowohl in Monaco als auch in Stuttgart meist gute Leistungen, verschuldete aber auch einige Gegentore mit Patzern. Den Zweikampf um den freien Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft verlor er gegen Hoffenheims Oliver Baumann.
Die Saison 25/26 von Alexander Nübel beim VfB Stuttgart:
- 30 Spiele
- 39 Gegentore
- 11 Zu-Null-Spiele