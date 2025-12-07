Trainer Vincent Kompany verlieh diesem Süd-Gipfel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart eine ganz besondere Brisanz. Ausgerechnet beim Aufeinandertreffen mit Leihgabe Alexander Nübel rotierte er im Tor. Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer (39) saß beim FC Bayern nur auf der Bank, Jonas Urbig kam zu seinem vierten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison.
"Heute hat das eine oder andere nicht so funktioniert": Star des VfB Stuttgart macht ausgerechnet gegen den FC Bayern sein schlechtestes Spiel der Saison
Es wirkte fast so, als wollte Kompany seinen jungen Ersatzkeeper damit einem ganz speziellen Test unterziehen: Wie schlägt er sich im direkten Duell mit seinem potenziellen Rivalen um Neuers Erbe? Urbig gewann gegen Nübel ähnlich eindeutig wie sein FC Bayern gegen Stuttgart (5:0) und sammelte somit weitere wertvolle Argumente.
Nicht nur wegen der brisanten Konstellation an sich war dieses Spiel der perfekte Test für Urbigs Tauglichkeit als Bayern-Keeper. Sondern auch wegen der Aufgaben, die ihm der Spielverlauf stellte. Oft mit den Füßen gefordert, selten mit den Händen - wenn doch, dann aber so richtig. Ein klassischer Bayern-Keeper-Nachmittag also. Urbig glänzte in sämtlichen Disziplinen.
- IMAGO / Sportfoto Rudel
Jonas Urbig glänzt, Alexander Nübel patzt
Als Stuttgart in der ersten Halbzeit hoch presste, wurde Urbig wieder und wieder unter Druck angespielt und fand meist gute Lösungen. Mit präzisen langen Pässen leitete der 22-Jährige sogar mehrere Chancen ein, etwa Konrad Laimers 1:0. Sechs seiner acht Pässe ins Angriffsdrittel kamen an, ein starker Wert. Insgesamt verzeichnete Urbig eine Passquote von 82 Prozent. Nübels Zahlen zum Vergleich: Zwei von neun langen Pässen waren erfolgreich und insgesamt 57 Prozent.
Auf der Linie wurde Urbig lediglich einmal gefordert: In Minute 59 parierte er einen gefährlich abgefälschten Schuss von Deniz Undav sehenswert, es wäre zu diesem Zeitpunkt der Ausgleich zum 1:1 gewesen. So aber hielt Urbig das erste Zu-Null des FC Bayern seit dem 1. November fest. In den fünf darauffolgenden Spielen hatte Neuer wiederholt gepatzt und immer mindestens ein Gegentor kassiert.
Und Nübel auf der anderen Seite? In der 34. Minute ließ er einen Schuss von Michael Olise durchrutschen. Dieser Patzer blieb noch ungestraft, sein zweiter führte zu Josip Stanisics 3:0. Bei Konrad Laimers 1:0 rollte der Ball zudem unglücklich durch Nübels Beine.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Manuel Neuer plädiert für Jonas Urbig
"Ich würde nicht sagen, dass er keine gute Partie gemacht hat", sagte Urbig anschließend diplomatisch, gefragt nach Nübels Leistung. "Ich mag es nicht, über meine Torwart-Kollegen zu urteilen." Bayern-Sportvorstand Max Eberl betonte: "Heute hat das eine oder andere nicht so funktioniert. Aber trotzdem bleibt er ein herausragender Torhüter."
Tatsächlich spielt Nübel eigentlich eine grundsolide Saison - ausgerechnet gegen den FC Bayern zeigte er seine wohl schlechteste Leistung. Urbig präsentierte sich bei seinen bisherigen drei Einsätzen (im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden und den 1. FC Köln, sowie in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach) ebenfalls grundsolide - ausgerechnet gegen Nübels Stuttgart zeigte er seine wohl beste Leistung. Ein Statement zum perfekten Zeitpunkt.
"Wir suchen immer den richtigen Moment, damit er seine Minuten bekommt und seine Entwicklung weitermachen kann", erklärte Kompany den überraschenden Wechsel. "Jonas hat bisher noch nie enttäuscht und uns immer geholfen." Nach seinem sieben Millionen Euro teuren Wechsel vom 1. FC Köln vergangenen Winter hatte er den damals verletzten Neuer bereits in der Rückrunde weitestgehend souverän vertreten, unter anderem bei den Champions-League-Duellen mit Bayer Leverkusen und Inter Mailand.
Neuer selbst sagte erst vor wenigen Tagen bei Sky erstaunlich offen: "Es ist für ihn kein Problem, dass er meine Nachfolge antreten kann und wird. Die Unterstützung hat er auf jeden Fall von Sven (Ulreich, Anm. d. Red.) und von mir." Ein klares Plädoyer für Urbig, und damit im Umkehrschluss insgeheim auch gegen Nübel.
- Getty Images Sport
Alexander Nübel: Wegweisende Zukunfts-Entscheidung im Sommer
Der mittlerweile 29-jährige Nübel war 2020 ablösefrei nach München gewechselt. Nach einem Jahr auf der Bank ließ er sich zunächst an die AS Monaco verleihen und 2023 schließlich nach Stuttgart, wo er sich zum Nationalkeeper entwickelte. Nübels Vertrag beim FC Bayern gilt noch bis 2030, den überwiegenden Teil seines Jahresgehalts von elf Millionen Euro bezahlen die Münchner.
Kommenden Sommer endet seine Leihe nach Stuttgart, auf Nübel wartet eine wegweisende Zukunfts-Entscheidung. Der VfB will dem Vernehmen nach das aktuell an den SC Paderborn verliehene Eigengewächs Dennis Seimen (20) langfristig als Stammkeeper aufbauen.
Sofern Neuer seine Karriere beendet, könnte Nübel nach München zurückkehren und das direkte Duell mit dem nach den jüngsten Eindrücken favorisierten Urbig wagen. Sollte Neuer seinen auslaufenden Vertrag aber erneut verlängern, könnte Nübel verkauft werden - während Urbig beim FC Bayern mit vereinzelten Einsätzen weiterhin als designierter Nachfolger des Kapitäns aufgebaut wird.
FC Bayern: Die Spiele bis Weihnachten
Datum Uhrzeit Begegnung Dienstag, 9. Dezember 18.45 Uhr FC Bayern - Sporting Lissabon (Champions League) Sonntag, 14. Dezember 17.30 Uhr FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga) Sonntag, 21. Dezember 17.30 Uhr 1. FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)