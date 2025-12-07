"Heute hat das eine oder andere nicht so funktioniert": Star des VfB Stuttgart macht ausgerechnet gegen den FC Bayern sein schlechtestes Spiel der Saison

"Ich würde nicht sagen, dass er keine gute Partie gemacht hat", sagte Urbig anschließend diplomatisch, gefragt nach Nübels Leistung. "Ich mag es nicht, über meine Torwart-Kollegen zu urteilen." Bayern-Sportvorstand Max Eberl betonte: "Heute hat das eine oder andere nicht so funktioniert. Aber trotzdem bleibt er ein herausragender Torhüter."

Tatsächlich spielt Nübel eigentlich eine grundsolide Saison - ausgerechnet gegen den FC Bayern zeigte er seine wohl schlechteste Leistung. Urbig präsentierte sich bei seinen bisherigen drei Einsätzen (im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden und den 1. FC Köln, sowie in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach) ebenfalls grundsolide - ausgerechnet gegen Nübels Stuttgart zeigte er seine wohl beste Leistung. Ein Statement zum perfekten Zeitpunkt.

"Wir suchen immer den richtigen Moment, damit er seine Minuten bekommt und seine Entwicklung weitermachen kann", erklärte Kompany den überraschenden Wechsel. "Jonas hat bisher noch nie enttäuscht und uns immer geholfen." Nach seinem sieben Millionen Euro teuren Wechsel vom 1. FC Köln vergangenen Winter hatte er den damals verletzten Neuer bereits in der Rückrunde weitestgehend souverän vertreten, unter anderem bei den Champions-League-Duellen mit Bayer Leverkusen und Inter Mailand.

Neuer selbst sagte erst vor wenigen Tagen bei Sky erstaunlich offen: "Es ist für ihn kein Problem, dass er meine Nachfolge antreten kann und wird. Die Unterstützung hat er auf jeden Fall von Sven (Ulreich, Anm. d. Red.) und von mir." Ein klares Plädoyer für Urbig, und damit im Umkehrschluss insgeheim auch gegen Nübel.