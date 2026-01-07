Spezielle Taktik für eine Weiterbeschäftigung? VfB Stuttgart hofft offenbar auf eine Zukunft mit Alexander Nübel

Nübel wechselte 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München, kam dort aber erwartungsgemäß nicht an Stammkeeper Manuel Neuer vorbei. Sein aktueller Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2030, sein Jahresgehalt soll bei rund zehn Millionen Euro liegen. Seit 2023 spielt Nübel per Leihe in Stuttgart, die Münchner übernehmen angeblich zwei Drittel seines Gehalts.

Sofern Neuer seinen auslaufenden Vertrag abermals verlängert, dürfte der FC Bayern einen Verkauf Nübels im Sommer anstreben. Die Kombination aus Ablöse und Gehalt stellt aber eine hohe Hürde für viele potenzielle Interessenten dar. Möglich, dass die Münchner letztlich auf Teile einer eigentlich marktgerechten Ablösesumme - zuletzt war von 20 bis 25 Millionen Euro die Rede - verzichten, um ihn von der Gehaltsliste zu bekommen.