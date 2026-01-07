Einem Bericht der Sport Bild zufolge sind für Frühling erste Gespräche über Nübels Zukunft geplant, ein Vollzug könnte anschließend aber lange auf sich warten lassen. Offenbar spekuliert Stuttgart darauf, dass der FC Bayern keinen Abnehmer für den 29-jährigen Großverdiener findet und ihn spät in der Transferphase zu billigen Konditionen abgibt - entweder per festem Transfer oder neuerlicher Leihe.
Spezielle Taktik für eine Weiterbeschäftigung? VfB Stuttgart hofft offenbar auf eine Zukunft mit Alexander Nübel
Nübel wechselte 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München, kam dort aber erwartungsgemäß nicht an Stammkeeper Manuel Neuer vorbei. Sein aktueller Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2030, sein Jahresgehalt soll bei rund zehn Millionen Euro liegen. Seit 2023 spielt Nübel per Leihe in Stuttgart, die Münchner übernehmen angeblich zwei Drittel seines Gehalts.
Sofern Neuer seinen auslaufenden Vertrag abermals verlängert, dürfte der FC Bayern einen Verkauf Nübels im Sommer anstreben. Die Kombination aus Ablöse und Gehalt stellt aber eine hohe Hürde für viele potenzielle Interessenten dar. Möglich, dass die Münchner letztlich auf Teile einer eigentlich marktgerechten Ablösesumme - zuletzt war von 20 bis 25 Millionen Euro die Rede - verzichten, um ihn von der Gehaltsliste zu bekommen.
Nübel würde als Außenseiter in einen Konkurrenzkampf mit Urbig starten
Sofern Neuer im Sommer aber seine Karriere beendet, könnte Nübel auch zurückkehren und mit dem aktuellen Ersatzkeeper Jonas Urbig um den Platz im Tor des FC Bayern konkurrieren. Stand jetzt würde Urbig als klarer Favorit in einen derartigen Konkurrenzkampf starten.
Der 22-jährige vertrat Neuer bereits höchst souverän. Etwa ausgerechnet beim Duell mit Nübels Stuttgart Anfang Dezember (5:0) oder unmittelbar vor der Winterpause gegen den 1. FC Heidenheim (4:0), als der Stammkeeper wegen eines Muskelfaserrisses verletzt passen musste. Noch ist unklar, ob Neuer für den Rückrundenstart gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag fit ist.
Dennis Seimen wird als Nübel-Nachfolger beim VfB Stuttgart gehandelt
Beim VfB Stuttgart wurde zuletzt Dennis Seimen als möglicher Stammkeeper der Zukunft gehandelt. Der 20-jährige U21-Nationalspieler ist aktuell in die 2. Bundesliga an den SC Paderborn verliehen und gilt als eines der größten Torwarttalente Deutschlands.
"Wir haben mehrfach betont, dass Dennis eine wichtige Rolle in unseren Zukunftsplanungen spielt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth neulich dem kicker. "Allerdings ist es derzeit noch viel zu früh, den Prozess in seinen Einzelheiten zu beschreiben und festzulegen. Wir haben mit Alex einen erstklassigen Torhüter, der einen erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung in den vergangenen zweieinhalb Jahren für sich in Anspruch nehmen kann."
Alexander Nübel: Seine bisherigen Karrierestationen
- 2014 bis 2015: SC Paderborn
- 2015 bis 2020: FC Schalke 04
- 2020 bis 2021: FC Bayern
- 2021 bis 2023: AS Monaco (Leihe)
- seit 2023 VfB Stuttgart (Leihe)