Erling HaalandGetty Images
Oliver Maywurm

Das Geheimnis seines Erfolgs: Erling Haaland ist in der Form seines Lebens - und wird dadurch zum Problem für Manchester City

Erling Haaland ist diese Saison bisher so gut wie nicht zu verteidigen. Seinen Anteil daran hat offenkundig auch sein kleiner Sohn.

Dass Erling Haaland ein Vollprofi ist, stets auf der Suche danach, wie er das Extraprozent aus sich herauskitzeln kann, ist hinlänglich bekannt. Ernährung, Schlaf, Regeneration, Stretching, den Körper immer wieder aufs Neue für die körperlichen Belastungen wappnen, die der Stürmer eines europäischen Spitzenklubs meistern muss - Haaland will in alledem das Optimum.

Dass man dabei auch mal verkrampfen, die Dinge zu verbissen sehen kann, was dann wiederum leistungshemmend ist, dürfte jedem klar sein. Umso wichtiger ist es für Haaland, auch mal gänzlich vom Fußball abzuschalten. Und mitunter gelingt ihm das aktuell auch deshalb so gut, weil er vor knapp einem Jahr seinen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen durfte.

  • Ob er in der Form seines Lebens sei, wurde Haaland Anfang Oktober bei Sky Sports gefragt, nachdem er beim 1:0-Auswärtssieg gegen Brentford das Siegtor für Manchester City erzielt hatte: "Das kann man so sagen", bestätigte der Stürmerstar und betonte: "Ich habe mich noch nie besser gefühlt als jetzt."

    Dabei unterstrich der 25-Jährige auch abermals, dass es nicht ausreiche, körperlich immer voll auf der Höhe zu sein. Die mentale Frische sei genau so wichtig - und dass ihn diese aktuell derart trägt, dafür ist sein knapp ein Jahr alter Sohnemann ein wichtiger Baustein. Er könne das, was auf dem grünen Rasen passiert, nun deutlich besser loslassen, erklärte Haaland: "Ich denke momentan überhaupt nicht an Fußball", erklärte er. 

    Prioritäten haben sich verschoben, seit er und Freundin Isabel Haugseng Johansen junge Eltern sind. Wenn er dann auf dem Platz abliefern muss, beflügelt ihn das: "Wenn man jünger ist, grübelt man manchmal über dies oder jenes und macht sich über gewisse Dinge Sorgen. Wenn ich jetzt nach Hause komme, kann ich viel schneller und besser entspannen. Ich muss mich also bei meinem Sohn bedanken", so Haaland.

    Gemeinsam mit Bayern Münchens Harry Kane und Real Madrids Kylian Mbappe stellt Haaland in der bisherigen Saison das absolute Top-Trio unter Europas besten Torjägern. Nur in zwei der 13 bisherigen Pflichtspieleinsätze ging der Norweger leer aus, schier unglaubliche 17 Tore stehen schon zu Buche. Eine Quote, mit der er sich in Kane-Sphären (22 Tore in 15 Einsätzen) befindet.

    • Werbung
  • Erling Haaland(C)Getty Images

    Erling Haaland und die so wichtige Balance in seinem Leben

    Einen Beleg für die gute Mischung aus An- und Entspannung, aus Ehrgeiz und Lockerheit, liefert Haaland seit kurzem auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Am Tag vor Halloween verkleidete und schminkte er sich aufwändig als Comic-Figur "The Joker" für eine Party, die er gemeinsam mit Freundin Isabel besuchte. Zuvor machte sich der City-Star aber noch auf, um im Joker-Kostüm Windeln zu kaufen. Und hatte sichtlich Spaß daran, wie die Leute in den Supermärkten auf ihn reagierten.

    "Du bist doch der Man-City-Typ", erkannte ihn ein Mann. Die Größe habe Haaland verraten, erklärte er. "Ich hab's dir gesagt, es war die Größe", ärgerte sich der Angreifer lachend in Richtung des Kameramannes. "Seit wir das Baby haben, sind wir noch nicht oft abends ausgegangen oder hatten 'Quality Time' zu zweit. Das ist sehr wichtig", freute sich Freundin Isabel auf den Abend. Auch sie weiß, wie bedeutsam es für ihren Liebsten ist, die richtige Balance in seinem Leben zu haben.

    Dass er diese aktuell hat, war auch in Haalands allererstem Video auf seinem YouTube-Kanal Ende Oktober zu sehen. Tiefenentspannt nimmt er die Zuschauer dabei mit in einen für ihn typischen Tag. Ein entspanntes Frühstück, Sauna am Abend und vor dem Training ein Zwischenstopp auf einem Bauernhof, um seine geliebte Rohmilch zu kaufen: "Ich bin super glücklich", sagt er beim Verlassen des Hofes. "Ich hatte nur Milch erwartet, jetzt haben wir auch noch Honig und einige Steaks." Wenn er Letztere später eigens zubereitet, merkt man, welch wichtige Ablenkung vom Beruf ihm das gibt: "Ich will nicht arrogant sein. Aber man muss das Steak fühlen, es anfassen und eine gute Kruste haben. Das ist das Wichtigste", erklärt er mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht.

    Auch ein wichtiger Eckpfeiler: Die Hausbesuche von City-Physiotherapeut Mario Pafundi, mit dem er sich bestens versteht und der ihn auch bei der norwegischen Nationalmannschaft betreut. "Ich habe von Natur aus eine gute Flexibilität in meinen Leisten und Hüften. Und es ist so wichtig für mich, diese aufrechtzuerhalten", sagt er. Pafundi betont, dass Haaland seit seiner Ankunft bei City 2022 noch einmal deutlich an Beweglichkeit zugelegt hat und weiß, wie wertvoll das für sein Spiel ist: "Deine Flexibilität gepaart mit Deiner Kraft ist eine unglaublich gute Kombination", lobt er seinen Kumpel, der weiß: "Nur so kann ich diese verrückten Tore erzielen."

  • haaland Getty Images

    Ist Manchester City zu abhängig von Erling Haalands Toren?

    Unter anderem meint er damit seinen berühmten akrobatischen Treffer im September 2022 im Champions-League-Spiel gegen den BVB, den er nur einige Wochen zuvor in Richtung Manchester verlassen hatte. Am Mittwoch ist sein Ex-Klub aus Dortmund mal wieder bei City zu Gast, für Haaland ganz sicher eine sehr besondere Partie.

    Die Generalprobe glückte dem Skandinavier und den Skyblues am Sonntag auf ganzer Länge. Beim wichtigen 3:1-Sieg gegen Überraschungsteam Bournemouth, mit dem City in der Premier League auf Tabellenplatz zwei sprang, war Haaland abermals der alles entscheidende Mann. Seine beiden Tore waren dabei so naturgewaltig wie typisch für ihn: Mit seinem unnachahmlichen Laufstil suchte er beim ersten Treffer schnurgerade und beim zweiten inklusive cleverem Bogen den Weg in Richtung des gegnerischen Kastens und ist derzeit derart im Flow und hat derart viel Selbstvertrauen, dass die meisten City-Fans schon jubelten, bevor Haaland überhaupt abschloss.

    Neben seiner herausragenden Quote bei City war Haaland zuletzt auch im Nationalteam kaum zu bremsen. In jedem seiner letzten neun Länderspiele traf er, kam dabei auf unglaubliche 17 Tore. Damit ist er unter anderem auf bestem Wege, Norwegen zur ersten WM-Teilnahme seit 1998 zu führen, Mitte November kann das direkte Ticket gelöst werden.

    City-Trainer Pep Guardiola hatte derweil schon im September gelobt, dass Haaland momentan sogar noch wertvoller sei als in der Triple-Saison 2022/23. "Erling ist unglaublich. Diese Saison ist er besser als jemals zuvor", sagte Guardiola bei Sky Sports. Der Spanier ist natürlich hochzufrieden mit seiner Nummer 9 - dennoch gibt es für City in direktem Zusammenhang mit Haalands irrer Torausbeute auch eine Schattenseite.

    Denn zu abhängig von einem Spieler, der ja auch mal verletzt ausfallen kann, will man natürlich nicht sein. Haaland erzielt mehr als die Hälfte von Citys Toren und nach dem norwegischen Nationalspieler kommt lange nichts: Kein einziger anderer Spieler des englischen Spitzenklubs hat diese Saison bisher mehr als ein Tor erzielt. "Wir brauchen mehr Tore von den Anderen", schlug Guardiola schon vor einigen Wochen Alarm. "Die Flügelspieler müssen mehr Tore machen. Sie müssen häufiger ins Eins-gegen-Eins und öfter zu Abschlüssen kommen."

    Während bei Haaland die Balance aktuell also mehr denn je stimmt, geht sie City ziemlich ab. Ob das für Guardiolas Team zu einer echten Gefahr wird, hängt aber natürlich zu einem großen Teil an Haaland selbst. Trifft er weiterhin so selbstverständlich, könnte die Saison trotz Abhängigkeit erfolgreich werden.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB