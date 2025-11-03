Das Geheimnis seines Erfolgs: Erling Haaland ist in der Form seines Lebens - und wird dadurch zum Problem für Manchester City

Einen Beleg für die gute Mischung aus An- und Entspannung, aus Ehrgeiz und Lockerheit, liefert Haaland seit kurzem auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Am Tag vor Halloween verkleidete und schminkte er sich aufwändig als Comic-Figur "The Joker" für eine Party, die er gemeinsam mit Freundin Isabel besuchte. Zuvor machte sich der City-Star aber noch auf, um im Joker-Kostüm Windeln zu kaufen. Und hatte sichtlich Spaß daran, wie die Leute in den Supermärkten auf ihn reagierten.

"Du bist doch der Man-City-Typ", erkannte ihn ein Mann. Die Größe habe Haaland verraten, erklärte er. "Ich hab's dir gesagt, es war die Größe", ärgerte sich der Angreifer lachend in Richtung des Kameramannes. "Seit wir das Baby haben, sind wir noch nicht oft abends ausgegangen oder hatten 'Quality Time' zu zweit. Das ist sehr wichtig", freute sich Freundin Isabel auf den Abend. Auch sie weiß, wie bedeutsam es für ihren Liebsten ist, die richtige Balance in seinem Leben zu haben.

Dass er diese aktuell hat, war auch in Haalands allererstem Video auf seinem YouTube-Kanal Ende Oktober zu sehen. Tiefenentspannt nimmt er die Zuschauer dabei mit in einen für ihn typischen Tag. Ein entspanntes Frühstück, Sauna am Abend und vor dem Training ein Zwischenstopp auf einem Bauernhof, um seine geliebte Rohmilch zu kaufen: "Ich bin super glücklich", sagt er beim Verlassen des Hofes. "Ich hatte nur Milch erwartet, jetzt haben wir auch noch Honig und einige Steaks." Wenn er Letztere später eigens zubereitet, merkt man, welch wichtige Ablenkung vom Beruf ihm das gibt: "Ich will nicht arrogant sein. Aber man muss das Steak fühlen, es anfassen und eine gute Kruste haben. Das ist das Wichtigste", erklärt er mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht.

Auch ein wichtiger Eckpfeiler: Die Hausbesuche von City-Physiotherapeut Mario Pafundi, mit dem er sich bestens versteht und der ihn auch bei der norwegischen Nationalmannschaft betreut. "Ich habe von Natur aus eine gute Flexibilität in meinen Leisten und Hüften. Und es ist so wichtig für mich, diese aufrechtzuerhalten", sagt er. Pafundi betont, dass Haaland seit seiner Ankunft bei City 2022 noch einmal deutlich an Beweglichkeit zugelegt hat und weiß, wie wertvoll das für sein Spiel ist: "Deine Flexibilität gepaart mit Deiner Kraft ist eine unglaublich gute Kombination", lobt er seinen Kumpel, der weiß: "Nur so kann ich diese verrückten Tore erzielen."