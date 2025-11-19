Mariano Diaz, ehemaliger Stürmer von Real Madrid, ist der Meinung, dass Stürmer Endrick von einem Abgang von den Königlichen enorm profitieren würde. Er empfiehlt dem Brasilianer einen Wechsel im Januar, um bei einem anderen Klub auf seine dringend benötigten Einsatzminuten zu kommen.
"Das Beste, was ihm passieren kann": Star von Real Madrid wird zum Abschied geraten
Bislang eine Saison zum Vergessen für Endrick bei Real Madrid
Die Blancos verpflichteten Endrick 2022 für rund 60 Millionen Euro von Palmeiras. Sein erstes Jahr unter Trainer Carlo Ancelotti verlief mit sieben Toren in 37 Einsätzen vielversprechend, doch Verletzungen bremsten seine Entwicklung im Sommer aus. Er musste auf die Klub-Weltmeisterschaft verzichten und konnte die Vorbereitung unter dem neuen Coach Xabi Alonso nicht mit dem Team absolvieren.
Seitdem er sich zurückgemeldet hat, durfte Endrick nur gegen Valencia Anfang dieses Monats kurz ran, als er für elf Minuten eingewechselt wurde. Die fehlenden Einsatzzeiten und die schwierige Perspektive unter Xabi Alonso dürften Endrick zum Nachdenken bringen, denn der Angreifer will mit Brasilien zur WM im kommenden Sommer fahren.
- AFP
Mariano rät Endrick, einen Wechsel ins Ausland zu wagen.
Im Gespräch mit The Athletic zog Mariano Diaz nun Parallelen zu seiner Situation: Er wechselte 2017 zu Olympique Lyon, da er in der Real-Offensive hinter Karim Benzema, Cristiano Ronaldo und Gareth Bale nicht gebraucht wurde. "Wenn Endrick den Verein verlässt, würde ich ihm raten, das Ganze zu genießen. Denn das ist das Beste, was ihm passieren kann, wenn er Stammspieler in der neuen Mannschaft wird", sagte Diaz.
Er ergänzte: "Man muss versuchen, sich zu zeigen, wenn man das Vertrauen geschenkt bekommt, aber das ist nicht dasselbe, wenn man alle drei Spiele nur ein paar Minuten spielt. In wenigen Minuten kann man sich nicht zeigen. Aber wenn man Vertrauen geschenkt bekommt und Stammspieler ist, kann man es allen beweisen. In diesem Fall könnte Endrick, wenn er geht, dann auch als besserer Spieler nach Madrid zurückkehren."
- Getty Images Sport
Endrick soll ebenfalls zu Olympique Lyon tendieren
Mehrere Vereine sollen bereits ihr Interesse an Endrick bekundet haben, darunter Manchester United, das ihn nach der Verletzung von Benjamin Sesko als Option sieht. Der 19-Jährige soll jedoch Olympique Lyon bevorzugen, da er dort mit mehr Spielzeit rechnet. Real wollte ihn ursprünglich innerhalb der Liga ausleihen, aber Endrick drängt angeblich auf einen Wechsel ins Ausland, denn für ihn sind die regelmäßigen Einsätze wichtiger als das Land, in dem er kickt.
Bei Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti war Endrick zuletzt außen vor. "Er muss mit seinem Verein sprechen, um herauszufinden, was für ihn am besten ist. Endrick ist noch sehr jung, dies wird nicht seine letzte Weltmeisterschaft sein. Ich glaube, es ist wichtig für ihn, wieder zu spielen und seine Qualitäten zu zeigen", sagte der Italiener.
Endrick bei Real Madrid
- 2024/25: 37 Spiele, 847 Minuten, 7 Tore, 1 Assist
- 2025/26: 1 Spiel, 11 Minuten, 0 Tore, 0 Assists