"Das Beste, was ihm passieren kann": Star von Real Madrid wird zum Abschied geraten

Im Gespräch mit The Athletic zog Mariano Diaz nun Parallelen zu seiner Situation: Er wechselte 2017 zu Olympique Lyon, da er in der Real-Offensive hinter Karim Benzema, Cristiano Ronaldo und Gareth Bale nicht gebraucht wurde. "Wenn Endrick den Verein verlässt, würde ich ihm raten, das Ganze zu genießen. Denn das ist das Beste, was ihm passieren kann, wenn er Stammspieler in der neuen Mannschaft wird", sagte Diaz.

Er ergänzte: "Man muss versuchen, sich zu zeigen, wenn man das Vertrauen geschenkt bekommt, aber das ist nicht dasselbe, wenn man alle drei Spiele nur ein paar Minuten spielt. In wenigen Minuten kann man sich nicht zeigen. Aber wenn man Vertrauen geschenkt bekommt und Stammspieler ist, kann man es allen beweisen. In diesem Fall könnte Endrick, wenn er geht, dann auch als besserer Spieler nach Madrid zurückkehren."