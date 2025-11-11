“Schauen, was das Beste für ihn ist”: Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti rät Star von Real Madrid zu Transfer

Ancelotti sagte im Interview mit PLACAR: "Ich habe zu Beginn dieser Saison mit ihm gesprochen. Er war verletzt, aber jetzt geht es ihm gut. Er ist zurück und muss mit seinem Umfeld schauen, was das Beste für ihn ist."

Der Coach ergänzte: "Er muss mit seinem Verein sprechen, um herauszufinden, was für ihn am besten ist. Endrick ist noch sehr jung, dies wird nicht seine letzte Weltmeisterschaft sein. Ich glaube, es ist wichtig für ihn, wieder zu spielen und seine Qualitäten zu zeigen."

Grundsätzlich zeigte sich Ancelotti von Endrick überzeugt: "Ich habe ihn ein Jahr lang trainiert und mochte ihn als Mensch und als Profi sehr", stellte er klar. "Natürlich hat er nicht so gut gespielt, wie er es kann, weil Real Madrid auch Rodrygo und Vini hatte. Der Konkurrenzkampf in einer großen Mannschaft ist wichtig, aber das kann die Entwicklung eines Spielers auch ein wenig beeinträchtigen", meinte Ancelotti.