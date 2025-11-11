Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti, der in der vergangenen Saison bei Real Madrid noch Endrick gecoacht hat, hat dem Offensivspieler geraten, seine Optionen im Winter mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft abzuwägen. Bei den Königlichen kommt der 19-Jährige nur auf wenig Einsatzzeiten, sodass Ancelotti aktuell nicht garantieren kann, dass er ihn zum Turnier mitnimmt.
“Schauen, was das Beste für ihn ist”: Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti rät Star von Real Madrid zu Transfer
Endricks Albtraum bei Real Madrid geht weiter
Endrick wechselte im Sommer 2024 als eines der größten Talente der Welt nach Madrid. Allerdings taten sich die Königlichen in der Premieren-Saison des Brasilianers sehr schwer und blieben ohne Titel. Endrick erzielte sieben Toren in 37 Einsätzen und kam insgesamt nur auf 847 Spielminuten. Eine Oberschenkelverletzung, die er sich am Saisonende zuzog, sorgte dann für eine mehr als fünfmonatige Pause.
Seinen ersten Einsatz unter dem neuen Trainer Xabi Alonso hatte Endrick erst im November, als er beim 4:0 gegen Valencia für die letzten elf Minuten eingewechselt wurde. In den beiden folgenden Duellen der Blancos, die beide nicht gewonnen wurden, saß er aber wieder draußen: sowohl bei der 0:1-Niederlage in der Champions League in Liverpool als auch beim 0:0-Unentschieden gegen Rayo Vallecano in LaLiga am Wochenende.
- AFP
Ancelotti spricht über Endricks WM-Hoffnungen
Ancelotti sagte im Interview mit PLACAR: "Ich habe zu Beginn dieser Saison mit ihm gesprochen. Er war verletzt, aber jetzt geht es ihm gut. Er ist zurück und muss mit seinem Umfeld schauen, was das Beste für ihn ist."
Der Coach ergänzte: "Er muss mit seinem Verein sprechen, um herauszufinden, was für ihn am besten ist. Endrick ist noch sehr jung, dies wird nicht seine letzte Weltmeisterschaft sein. Ich glaube, es ist wichtig für ihn, wieder zu spielen und seine Qualitäten zu zeigen."
Grundsätzlich zeigte sich Ancelotti von Endrick überzeugt: "Ich habe ihn ein Jahr lang trainiert und mochte ihn als Mensch und als Profi sehr", stellte er klar. "Natürlich hat er nicht so gut gespielt, wie er es kann, weil Real Madrid auch Rodrygo und Vini hatte. Der Konkurrenzkampf in einer großen Mannschaft ist wichtig, aber das kann die Entwicklung eines Spielers auch ein wenig beeinträchtigen", meinte Ancelotti.
Endrick: Seit acht Monaten ohne Länderspiel
Endrick hat bislang 14 Länderspiele für Brasilien bestritten und dabei drei Tore erzielt, aber sein letzter Einsatz für die Selecao liegt schon lange zurück: Im März durfte er bei der 1:4-Niederlage in der WM-Qualifikation in Argentinien für sein Land ran.
Da Spieler wie Vinicius Junior, Estevao, Antony, Igor Jesus, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli und Richarlison ordentlich in Form sind und sich um die Plätze in der Brasilien-Offensive streiten, wird es für Endrick schwer, überhaupt in den Kader zu kommen, wenn er bei Real weiterhin regelmäßig auf der Bank sitzt.
- Getty Images Sport
Fünf Klubs werden mit Endrick in Verbindung gebracht
Mehrere Teams sollen bereits ihr Interesse bekundet haben, Endrick im kommenden Wintertransferfenster auszuleihen. Stuttgart möchte seinen Angriff angeblich verstärken und hat ein Auge auf den Teenager geworfen. Es gab auch Gerüchte über einen möglichen Wechsel in die Premier League, entweder zu Manchester United oder zu Aston Villa. Auch den französischen Spitzenklubs Lyon und Marseille wird ein Interesse am 19-Jährigen nachgesagt.
Endricks Spielzeiten bei Real Madrid
- 2024/25: 37 Spiele, 847 Minuten, 7 Tore, 1 Assist
- 2025/26: 1 Spiel, 11 Minuten, 0 Tore, 0 Assists