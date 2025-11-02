Supertalent Endrick spielt derzeit bei Real Madrid unter Trainer Xabi Alonso keine Rolle und wird mit einer Leihe im kommenden Wintertransferfenster in Verbindung gebracht. Angeblich ist Bayer Leverkusen ein möglicher Abnehmer für den Stürmer.
Unzufriedener Star von Real Madrid angeblich im Visier eines Bundesligisten: Verlässt Endrick La Liga im Winter?
WAS IST PASSIERT?
Ganze elf Minuten Einsatzzeit bekam der 19-jährige Endrick in dieser Spielzeit. Probleme mit dem Oberschenkel im Sommer und die tollen Leistungen von Gonzalo Garcia verschlechterten seinen ohnehin schon schweren Stand in der topbesetzten Offensive der Königlichen zusätzlich.
Nun wird Endrick nachgesagt, er würde einen Wechsel im Winter erwägen, um Spielzeit zu bekommen und seine Chancen auf einen Platz in Brasiliens WM-Kader von Carlo Ancelotti nicht zu gefährden.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Olympique Lyon gilt als Favorit auf die Dienste des Stürmers, doch laut dem Portal Footmercatoseien zahlreiche weitere Klubs an einer Leihe interessiert. Anwärter aus seiner Heimat Brasilien, den USA, Mexiko, Russland und dem Nahen Osten stünden Schlange für Endrick. Medienberichte aus Brasilien bringen neben der Roma, dem FC Porto und zwei Topklubs der Premier League auch Alonsos Ex-Klub Leverkusen ins Spiel.
Ungeachtet dessen bestehe aber auch die Möglichkeit eines Verbleibs in Madrid.
WIE GEHT ES WEITER?
Endrick kam 2024 für fast 50 Millionen Euro von Palmeiras nach Madrid. Unter Ancelotti kam er in seinem ersten Jahr in Europa immerhin auf 37 Einsätze in allen Wettbewerben, wobei ihm sieben Tore gelangen. Allerdings stand Endrick im Schnitt nur etwas mehr als 20 Minuten pro Einsatz auf dem Platz und nur in acht Spielen als Starter.
Aktuell führt Real La Liga mit 30 Punkten aus elf Spielen souverän an. In der Champions League startete man als eins von fünf Teams mit drei Siegen in drei Spielen.
Am Dienstag geht es für Alonsos Team in der Königsklasse beim FC Liverpool weiter, in der Liga ist man anschließend bei Rayo Vallecano zu Gast.