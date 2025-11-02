Unzufriedener Star von Real Madrid angeblich im Visier eines Bundesligisten: Verlässt Endrick La Liga im Winter?

Endrick kam 2024 für fast 50 Millionen Euro von Palmeiras nach Madrid. Unter Ancelotti kam er in seinem ersten Jahr in Europa immerhin auf 37 Einsätze in allen Wettbewerben, wobei ihm sieben Tore gelangen. Allerdings stand Endrick im Schnitt nur etwas mehr als 20 Minuten pro Einsatz auf dem Platz und nur in acht Spielen als Starter.

Aktuell führt Real La Liga mit 30 Punkten aus elf Spielen souverän an. In der Champions League startete man als eins von fünf Teams mit drei Siegen in drei Spielen.

Am Dienstag geht es für Alonsos Team in der Königsklasse beim FC Liverpool weiter, in der Liga ist man anschließend bei Rayo Vallecano zu Gast.