"Ich bin ein Sechser": Joshua Kimmich widerspricht beim FC Bayern Thomas Tuchel

Kein Sechser im Bayern-Kader? Joshua Kimmich sieht das anders als Thomas Tuchel.

WAS IST PASSIERT? Joshua Kimmich hat Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern offen widersprochen. Der 28-Jährige stellte nach dem 4:3 gegen den FC Liverpool in einem Vorbereitungsspiel klar, er sei sehr wohl ein Abräumer im defensiven Mittelfeld. Tuchel hatte zuvor erklärt, eben ein solcher fehle in seinem Kader.

WAS WURDE GESAGT? Kimmich erklärte angesprochen auf die Äußerungen seines Trainers lächelnd: "Ich bin ein Sechser." Vor dem Spiel gegen die Reds hatte Tuchel die Vorzüge seiner aktuellen Mittelfeldspieler genannt und bezüglich Kimmich zum Beispiel gesagt: "Joshua Kimmich ist ein Leader, er will überall helfen.“

Danach aber schränkte der Coach ein: "Was wir aber nicht haben, ist ein defensiver Sechser, der die Position hält, defensiv denkt, verstärkt auf die Absicherung achtet und darauf, was im hinteren Drittel des Platzes passiert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern bemühten sich früh in der Transferperiode um Declan Rice. Dieser entschied sich aber für einen Wechsel von West Ham United zum FC Arsenal. Seitdem ist es ruhig, was Bayerns Suche nach einer Verstärkung für die Position für die Abwehr angeht.

Tuchel stellte allerdings klar, dass das Thema damit für diesen Sommer nicht abgeschlossen sei. "Wenn es aber eine Möglichkeit gibt, dann sind wir offen dafür", sagte er.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Die heiße Phase der Vorbereitung ist für den FC Bayern längst eingeläutet. Am Montag (7. August) steht noch ein Test gegen die AS Monaco auf dem Programm, ehe Samstag darauf für den deutschen Meister der Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig steigt.