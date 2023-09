"Wollte nur zu Bayern!" João Palhinha will wohl weiter zum FC Bayern wechseln

João Palhinha stand kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern, doch der Transfer platzte. Der Portugiese will wohl weiterhin zum FCB.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern darf offenbar weiterhin auf einen Transfer von João Palhinha hoffen. Die Familie des Portugiesen bestätigte dies bei Sport1.

WAS WURDE GESAGT? "Natürlich ist das eine Möglichkeit! Joao wollte immer nur zu Bayern", heißt es auf Nachfrage. Und auch Palhinhas Bruder und Berater Goncalo meldete sich auf Instagram zu Wort: "Sie haben den Traum nicht getötet, nur verschoben. Obwohl wir schon wussten, wie großartig der Klub ist, so ist er nach unserem Weggang für uns noch größer geworden - unabhängig davon, was passiert ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 28-Jährige stand am letzten Tag des Transferfensters kurz vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister, der Portugiese absolvierte bereits den Medizincheck und wartete auf die Freigabe des FC Fulham. Doch von der Craven Cottage kam keine Zusage, da die Londoner keinen Nachfolger fanden.

WIE GEHT ES WEITER? Die nächste Möglichkeit für einen Transfer könnte im Wintertransferfenster kommen, auch die Verantwortlichen beim FC Bayern schlossen einen Wechsel im Winter des Sechsers mit Vertrag bis 2027 bei Fulham nicht aus.