Bei der jüngsten Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund sorgte eine kurze Szene für Gesprächsstoff: Auslöser war ein in den sozialen Medien viral gegangener Clip, der zeigt, wie Sportdirektor Sebastian Kehl die eintreffenden Profis am Sonntag per Handschlag begrüßt. Nico Schlotterbeck - mit dem aktuell Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags geführt werden - geht darin allerdings ohne Gruß an Kehl vorbei.
"Da wurde viel hereininterpretiert": BVB-Boss Sebastian Kehl äußert sich zu "unglücklicher" Szene mit einem Topstar von Borussia Dortmund
BVB-Boss Sebastian Kehl über brisantes Schlotterbeck-Video: "Es sieht etwas unglücklich aus"
Nach dem klaren 4:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Villarreal äußerte sich Kehl dazu und sagte: "Es ist alles okay. Da wurde viel hereininterpretiert. Es sieht natürlich etwas unglücklich aus." Kehl betonte aber gleichzeitig, dass er und Schlotterbeck sich über die öffentlichen Reaktionen amüsiert hätten.
Unabhängig davon bleibt die Vertragslage komplex: Eine Einigung im Poker um Schlotterbecks Zukunft gestaltet sich schwierig. "Ich weiß, dass Schlotti sich viele Gedanken macht", erklärte Kehl. "Wir versuchen Rahmenbedingungen zu liefern, die für Schlotti ein attraktives Umfeld bieten. Am Ende will er erfolgreich sein, er will um Titel spielen. Das wollen wir alle."
- Getty Images Sport
Verlängerung beim BVB? Sebastian Kehl hofft auf positive Entscheidung bei Nico Schlotterbeck
Der Innenverteidiger steht schon länger im Fokus mehrerer Spitzenvereine. Ohne Verlängerung könnte der BVB nur im kommenden Sommer eine angemessene Ablösesumme erzielen, da der 25-jährige Nationalspieler ansonsten ins letzte Vertragsjahr gehen würde. Für den Klub erhöht das den Handlungsdruck.
"Am Ende wird es eine Entscheidung geben müssen. Wir hoffen, dass diese Entscheidung dann positiv ausfällt", sagte Kehl und ergänzte: "Wir werden uns auch wirtschaftlich bewegen."
Schlotterbeck könnte in Dortmund neben einer deutlichen Gehaltssteigerung in die Gruppe der Spitzenverdiener aufsteigen. Zudem steht im Raum, dass er das Kapitänsamt übernehmen könnte - ein Posten, der aktuell noch bei Emre Can liegt, dessen Vertrag jedoch am Saisonende endet.
Nico Schlotterbeck beim BVB: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Einsätze: 12
- Tore: 0
- Assists: 2
- Vertrag beim BVB bis: 30. Juni 2027