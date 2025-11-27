"Da wurde viel hereininterpretiert": BVB-Boss Sebastian Kehl äußert sich zu "unglücklicher" Szene mit einem Topstar von Borussia Dortmund

Nach dem klaren 4:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Villarreal äußerte sich Kehl dazu und sagte: "Es ist alles okay. Da wurde viel hereininterpretiert. Es sieht natürlich etwas unglücklich aus." Kehl betonte aber gleichzeitig, dass er und Schlotterbeck sich über die öffentlichen Reaktionen amüsiert hätten.

Unabhängig davon bleibt die Vertragslage komplex: Eine Einigung im Poker um Schlotterbecks Zukunft gestaltet sich schwierig. "Ich weiß, dass Schlotti sich viele Gedanken macht", erklärte Kehl. "Wir versuchen Rahmenbedingungen zu liefern, die für Schlotti ein attraktives Umfeld bieten. Am Ende will er erfolgreich sein, er will um Titel spielen. Das wollen wir alle."