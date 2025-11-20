Es sollte niemanden überraschen: Darum droht dem BVB bei Nico Schlotterbeck ein bitteres Szenario

Geht es nach dem scheidenden BVB-Geschäftsführer und designierten Präsidenten Hans-Joachim Watzke, dann wird eines Tages auch ein Bild von Nico Schlotterbeck das Stadion zieren. "Ich wäre sehr froh, wenn er verlängern würde. Ich habe ihm natürlich auch gesagt, was es bedeutet, bei Borussia Dortmund wie Mats Hummels zum Weltstar zu werden", hatte Watzke vor einigen Wochen bei Sky gesagt.

Insgesamt 13 Jahre hatte Hummels für die Westfalen gespielt. 508 Pflichtspiele riss er ab, nur Michael Zorc steht vor ihm. Doch Hummels gewann, lässt man den Supercup-Sieg 2013 einmal beiseite, in dieser Zeit "nur" vier Titel mit dem BVB. In den drei Jahren, in denen er zwischenzeitlich für den FC Bayern München spielte, holte er dreimal die deutsche Meisterschaft, dreimal den Supercup und einmal den DFB-Pokal.

Unter anderem diese Bilanz könnte Schlotterbeck derzeit beschäftigen. Sein Vertrag in Dortmund läuft 2027 aus, der Verein will ihn unbedingt halten. Dem Vernehmen nach bis 2030, der Innenverteidiger soll zudem zu einem der Top-Verdiener des Klubs aufsteigen.