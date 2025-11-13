Bei Borussia Dortmund ist die Zukunft von Abwehrchef Nico Schlotterbeck ein dominierendes Thema. Ein Bericht der Bild-Zeitung über angeblichen Frust des Nationalspielers gegenüber Trainer Niko Kovac hat nach Informationen der WAZ intern für "große Irritation" gesorgt.
Spekulationen um Nico Schlotterbeck: Beim BVB herrscht offenbar "große Irritation"
Laut des Boulevardblatts sei Schlotterbeck unzufrieden mit dem "extrem pragmatischen und zumeist wenig attraktiven Fußball", den Kovac spielen lasse. Zudem wurde spekuliert, der Innenverteidiger könne seine Zukunft beim BVB von der Trainerfrage abhängig machen. Diese Darstellung stieß in Dortmund offenbar auf Verwunderung – schließlich hatte der 25-Jährige zuletzt öffentlich eine andere Haltung erkennen lassen.
Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern Mitte Oktober hatte Schlotterbeck bei Sky erklärt: "Ich habe auch kein Problem, den Weg weiterzugehen." Zugleich lobte er "die Entwicklung unter Kovac", die ihm "sehr viel Spaß" mache.
Kann der BVB mit Abwehrchef Schlotterbeck verlängern?
Dennoch zögert der Abwehrspieler derzeit mit einer Vertragsverlängerung über 2027 hinaus. Dortmund will unbedingt verlängern – laut Vereinskreisen winkt ihm dabei nicht nur ein Platz in der Top-Verdiener-Riege, sondern auch das Kapitänsamt.
Sportlich hat der BVB zuletzt allerdings wenig Argumente geliefert: Nur fünf Tore in fünf Pflichtspielen und ein enttäuschendes 1:1 gegen den Hamburger SV ließen die Stimmung sinken. Schlotterbeck selbst mahnte nach dem Spiel: "Wir müssen ein wenig mehr Fußball spielen."
Das Thema Schlotterbeck dürfte den BVB noch eine Weile beschäftigen – zumal Klubs wie FC Bayern und FC Liverpool die Situation mit gesteigertem Interesse verfolgen sollen.
Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 22. November, 15.30 Uhr BVB - VfB Stuttgart (Bundesliga) 25. November, 21 Uhr BVB - FC Villarreal (Champions League) 29. November, 18.30 Uhr Bayer Leverkusen - BVB (Bundesliga) 2. Dezember, 21 Uhr BVB - Bayer Leverkusen (DFB-Pokal)