Spekulationen um Nico Schlotterbeck: Beim BVB herrscht offenbar "große Irritation"

Laut des Boulevardblatts sei Schlotterbeck unzufrieden mit dem "extrem pragmatischen und zumeist wenig attraktiven Fußball", den Kovac spielen lasse. Zudem wurde spekuliert, der Innenverteidiger könne seine Zukunft beim BVB von der Trainerfrage abhängig machen. Diese Darstellung stieß in Dortmund offenbar auf Verwunderung – schließlich hatte der 25-Jährige zuletzt öffentlich eine andere Haltung erkennen lassen.

Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern Mitte Oktober hatte Schlotterbeck bei Sky erklärt: "Ich habe auch kein Problem, den Weg weiterzugehen." Zugleich lobte er "die Entwicklung unter Kovac", die ihm "sehr viel Spaß" mache.