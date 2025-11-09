"Dafür hätte ich gerne eine Erklärung": Verzicht auf prominenten Namen sorgt für scharfe Kritik an Julian Nagelsmann

Stiller lief bisher fünfmal für das DFB-Team auf. Seit seinem Debüt im September 2024 war er von Nagelsmann stets berufen worden, wenn er fit war. Auch zuletzt im Oktober stand der 24-Jährige im Aufgebot, kam gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) jedoch nicht zum Einsatz.

Effenberg stört derweil vor allem, dass der Verzicht auf Stiller dem von Nagelsmann immer wieder betonten Leistungsprinzip widerspricht. "Wenn es wirklich nur nach Leistung geht, dann muss Stiller Teil der Nationalmannschaft sein", sagte der frühere Bayern-Profi. Der Stuttgarter sei "ein ganz wichtiger und entscheidender Spieler. Wenn ein Spieler dann gefragt wird und er antwortet mit 'Kein Kommentar' - das kann ich nachvollziehen, aber ich möchte eine Erklärung haben vom Bundestrainer, warum."

Sollte er Joshua Kimmich (FC Bayern) weiterhin als Rechtsverteidiger einplanen, hat Nagelsmann im defensiven Mittelfeldzentrum Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) und Leon Goretzka (FC Bayern) den Vorzug vor Stiller gegeben.