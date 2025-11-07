Die Nicht-Berücksichtigung von Angelo Stiller vom VfB Stuttgart im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die letzten beiden Aufgaben in der WM-Qualifikationen gegen Luxemburg und die Slowakei sorgt für Irritationen.
Es herrscht Fassungslosigkeit! Trainer und DFB-Star des VfB Stuttgart wegen umstrittener Entscheidung von Julian Nagelsmann bedient
Hoeneß "erstaunt" - Stiller bedient
Angesprochen auf die Gründe für das Fehlen des Mittelfeldspielers im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, erklärte VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach dem umkämpften 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Feyenoord Rotterdam in der Europa League am RTL-Mikrofon: "Ich weiß nicht, warum. Ganz klar, wir waren sehr überrascht." Schließlich sei Stiller "der zentrale Spieler" der Stuttgarter, der maßgeblichen Anteil am vierten Platz in der Bundesliga habe.
"Das in Kombination hat uns ein bisschen verwundert oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich verwundert - dass Ange jetzt nicht dabei ist", ergänzte Hoeneß und betonte: "Das versuchen wir jetzt noch besser zu machen, als wir es in der Vergangenheit schon getan haben."
Stiller selbst wirkte nach Abpfiff angefressen über Nagelsmanns Entscheidung. "Darüber möchte ich nicht sprechen", sagte der 24-Jährige - und wiederholte auf weitere Nachfragen mehrfach: "Kein Kommentar!"
Torhüter Alexander Nübel, der dem Kader erneut angehört, zeigte sich ebenfalls "extrem überrascht" und sagte: "Keine Ahnung, was der Grund war oder ist und was der Trainer zu ihm gesagt hat. Die Überraschung war relativ groß, glaube ich, bei unserer ganzen Mannschaft."
Muss Stiller jetzt um sein WM-Ticket bangen?
Experte Lothar Matthäus schlug in dieselbe Kerbe, da Nagelsmann "gerade auf solche Spieler wie Stiller steht. Ein technisch guter Spieler, er hat vor zwei bis drei Monaten noch von ihm geschwärmt und lässt ihn jetzt weg". Gleichzeitig verwies der Rekordnationalspieler aber auf eine "kleine Formschwäche" des ehemaligen Bayern-Nachwuchsspielers in den vergangenen Wochen. Für Stiller sei "die Enttäuschung groß", vermutete Matthäus: "Hier muss er ja wieder performen. Auch wenn man es verdrängen möchte - es arbeitet in ihm. Es ist im Kopf drin."
In der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" zeigte sich auch Didi Hamann erstaunt und befürchtet sogar ein WM-Aus: "Die Stuttgarter sind im Moment eine der besten Mannschaften. (…) Ich würde soweit gehen zu sagen, dass es unheimlich schwer für die Spieler wird, die jetzt nicht dabei sind. Für alle, die ausgeladen oder nicht eingeladen wurden, wird es eng. (…) Jetzt sollte es mit dem Experimentieren vorbei sein."
Stiller zuletzt kaum von Nagelsmann beachtet
Gegen Feyenoord zeigte Stiller wie ein Großteil seiner Teamkollegen eine ordentliche, wenn auch keine überragende Leistung. Dennoch liefen wie so oft in dieser und den vergangenen zwei Spielzeiten viele Angriffe über den Mittelfeldstrategen.
Unter Hoeneß, der Stiller schon in der Jugend und der Reserve des FC Bayern sowie bei der TSG Hoffenheim unter seinen Fittichen hatte, zählt der gebürtige Münchner zu den unangefochtenen Stammspielern. In der laufenden Spielzeit stand er in fast allen Partien in der Startelf und spielte zumeist durch. In 16 Einsätzen gelangen ihm ein Tor und vier Assists.
In der WM-Qualifikation wurde Stiller von Nagelsmann hingegen kaum beachtet. Letztmals stand er beim historischen 0:2 gegen die Slowakei zum Auftakt im September auf dem Platz. Seither stand er dreimal ohne Einsatz im Kader.
DFB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft
- TOR: Noah Atubolu (SC Freiburg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
- DEFENSIVE: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)
- OFFENSIVE: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Said El Mala (1. FC Köln), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leroy Sane (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)