Es herrscht Fassungslosigkeit! Trainer und DFB-Star des VfB Stuttgart wegen umstrittener Entscheidung von Julian Nagelsmann bedient

Angesprochen auf die Gründe für das Fehlen des Mittelfeldspielers im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, erklärte VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach dem umkämpften 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Feyenoord Rotterdam in der Europa League am RTL-Mikrofon: "Ich weiß nicht, warum. Ganz klar, wir waren sehr überrascht." Schließlich sei Stiller "der zentrale Spieler" der Stuttgarter, der maßgeblichen Anteil am vierten Platz in der Bundesliga habe.

"Das in Kombination hat uns ein bisschen verwundert oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich verwundert - dass Ange jetzt nicht dabei ist", ergänzte Hoeneß und betonte: "Das versuchen wir jetzt noch besser zu machen, als wir es in der Vergangenheit schon getan haben."

Stiller selbst wirkte nach Abpfiff angefressen über Nagelsmanns Entscheidung. "Darüber möchte ich nicht sprechen", sagte der 24-Jährige - und wiederholte auf weitere Nachfragen mehrfach: "Kein Kommentar!"

Torhüter Alexander Nübel, der dem Kader erneut angehört, zeigte sich ebenfalls "extrem überrascht" und sagte: "Keine Ahnung, was der Grund war oder ist und was der Trainer zu ihm gesagt hat. Die Überraschung war relativ groß, glaube ich, bei unserer ganzen Mannschaft."