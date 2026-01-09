"Da stellt sich für mich die Frage: Wo ist der Mehrwert?" BVB bekräftigt Transferverbot für Star

"Es gibt gerade kein Szenario, in dem wir Fabio abgeben wollen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl der Deutschen Presse-Agentur und führte aus: "Das weiß der Spieler, das weiß auch sein Berater."

Kehl weiter: "Es ist schön, dass sich andere Klubs grundsätzlich für unsere Spieler interessieren. Aber wenn wir ihn abgeben würden, bräuchten wir Ersatz, der wiederum benötigt Eingewöhnungszeit. Da stellt sich für mich die Frage: Wo ist der Mehrwert? Das macht ja keinen Sinn."