"Da hätte ich die Geduld verloren und gesagt ...": Ehemaliger Bundesliga-Boss wäre bei Dayot Upamecano deutlich konsequenter gewesen als der FC Bayern München

Heribert Bruchhagen, einst unter anderem Vorstandsboss bei Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV, hätte im Vertragspoker mit Dayot Upamecano nicht so viel Geduld gehabt wie der FC Bayern München.
Dayot Upamecano ließ den FC Bayern lange zappeln
"Der FC Bayern ist ein Topverein, da geht man doch nicht weg. Ich habe immer den Spielern Angebote gemacht, da gab es kein Nachverhandeln. Nachverhandeln würde bei mir bedeuten, dass ich ein verschlechtertes Angebot mache und wenn man diese Linie konsequent beibehält, nutzt man seinem eigenen Verein und die Spieler werden sich darauf einstellen", wunderte sich Bruchhagen im Sky-Interview zunächst darüber, dass Bayerns Verantwortliche Upamecano so lange Zeit für eine Entscheidung ließen und ihr Vertragsangebot immer wieder nachbesserten.
Seit Monaten hatte der Innenverteidiger damit gezögert, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister zu verlängern. Der FCB ging wohl auf einige sehr fordernde Nachbesserungswünsche von Upamecano ein, soll ihm künftig rund 20 Millionen Euro Gehalt pro Jahr zahlen. Hinzu kommt ein üppiges Handgeld für die Unterschrift unter den neuen, bis 2031 datierten Vertrag. Und der FCB war offenbar sogar dazu bereit, Upamecano eine bereits ab 2027 gültige Ausstiegsklausel zuzusichern, die bei vergleichsweise geringen 65 Millionen Euro liegt.
FC Bayern: Upamecano lenkte nach zurückgezogenem Angebot schnell ein
Trotz aller Zugeständnisse ließ Upamecano die Bayern bis Wochenanfang zappeln. "Dieses Theater, da hätte ich die Geduld verloren und hätte gesagt, der soll abhauen", schimpfte Bruchhagen über das Verhalten des französischen Nationalspielers. Am Montag zog Bayern sein Angebot dann wohl zunächst sogar schon zurück, da Upamecano eine Frist zur Entscheidung verstreichen ließ. Medienberichten zufolge lenkte der Abwehrmann jedoch umgehend ein und bat die Bosse um Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl darum, ihm die Offerte doch wieder vorzulegen.
Nun wird zeitnah damit gerechnet, dass Bayern Upamecanos Vertragsverlängerung schließlich offiziell verkündet.
Dayot Upamecano: Seine Leistungsdaten in 2025/26
- Spiele: 26
- Tore: 1
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 8