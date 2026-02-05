"Da hätte ich die Geduld verloren und gesagt ...": Ehemaliger Bundesliga-Boss wäre bei Dayot Upamecano deutlich konsequenter gewesen als der FC Bayern München

"Der FC Bayern ist ein Topverein, da geht man doch nicht weg. Ich habe immer den Spielern Angebote gemacht, da gab es kein Nachverhandeln. Nachverhandeln würde bei mir bedeuten, dass ich ein verschlechtertes Angebot mache und wenn man diese Linie konsequent beibehält, nutzt man seinem eigenen Verein und die Spieler werden sich darauf einstellen", wunderte sich Bruchhagen im Sky-Interview zunächst darüber, dass Bayerns Verantwortliche Upamecano so lange Zeit für eine Entscheidung ließen und ihr Vertragsangebot immer wieder nachbesserten.

Seit Monaten hatte der Innenverteidiger damit gezögert, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister zu verlängern. Der FCB ging wohl auf einige sehr fordernde Nachbesserungswünsche von Upamecano ein, soll ihm künftig rund 20 Millionen Euro Gehalt pro Jahr zahlen. Hinzu kommt ein üppiges Handgeld für die Unterschrift unter den neuen, bis 2031 datierten Vertrag. Und der FCB war offenbar sogar dazu bereit, Upamecano eine bereits ab 2027 gültige Ausstiegsklausel zuzusichern, die bei vergleichsweise geringen 65 Millionen Euro liegt.