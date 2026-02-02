Die FCB-Bosse hatten das Angebot wohl schon zurückgezogen! Bayern Münchens Dayot Upamecano hat wohl über seine Zukunft entschieden

Im sich seit Monaten hinziehenden Vertragspoker zwischen dem FC Bayern München und Dayot Upamecano ist offenbar eine Entscheidung gefallen.
Dayot Upamecano hat sich wohl für Vertragsverlängerung beim FC Bayern entschieden
Wie am Montag Transferexperte Fabrizio Romano und Sky übereinstimmend berichten, hat sich Upamecano dafür entschieden, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Bayern zu verlängern. Laut Romano soll das neue Arbeitspapier des Innenverteidigers bis 2030 gültig sein.
Upamecano habe auch die an ihm interessierten Vereine bereits über seine Entscheidung informiert, heißt es. Allen voran Real Madrid und Paris Saint-Germain sollen bei dem französischen Abwehrmann angeklopft haben.
Bayerns Bosse hatten das Vertragsangebot an Dayot Upamecano wohl schon zurückgezogen
Das für Bayern wohl positive Ende im Upamecano-Poker kommt einen Tag nach brisanten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß sowie Berichten, wonach die Geduld auf Vereinsseite allmählich aufgebraucht war.
So berichtete Sky am Sonntag, dass Bayern von Upamecanos Zögern zunehmend genervt war und den Verteidiger zu einer Entscheidung in dieser Woche aufgefordert habe. Hoeneß hatte indes gegen die Berater des 27-Jährigen geschossen: "Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen", sagte der FCB-Patron dem kicker und betonte, vom Verhalten der Agenten Upamecanos "entsetzt" zu sein.
Wie Sky berichtet, hatte sich aus dem Ärger auf FCB-Seite am Deadline Day zunächst eine dramatische Entwicklung ergeben. So sollen Bayerns Verantwortliche das Vertragsangebot am Montag zunächst zurückgezogen haben, woraufhin Upamecano jedoch rasch einlenkte. Laut Sky soll er die Münchener Bosse eindringlich darum gebeten haben, die Offerte doch nicht zurückzuziehen und ihm erneut vorzulegen.
Dayot Upamecano hat sich beim FC Bayern zuletzt herausragend entwickelt
Bayern hatte an Upamecanos Verlängerung seit Monaten gearbeitet und sich in den Verhandlungen finanziell mächtig gestreckt. So soll der französische Nationalspieler nun künftig 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen, hinzu kommt wohl ein Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro für die Unterschrift. Zudem kam der deutsche Rekordmeister Upamecano offenbar sogar derart entgegen, dass im neuen Vertrag eine Ausstiegsklausel über vergleichsweise günstige 65 Millionen Euro verankert ist, die interessierte Vereine schon 2027 ziehen könnten.
Upamecano war 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig an die Säbener Straße gewechselt und hat bei Bayern seit Amtsübernahme von Trainer Vincent Kompany im Sommer 2024 nochmal einen deutlichen Entwicklungssprung hingelegt. Pflasterten zuvor immer wieder folgenreiche Unkonzentriertheiten sein Spiel, hat Upamecano hier in den vergangenen eineinhalb Jahren zu deutlich mehr Verlässlichkeit gefunden und ist auch deshalb einer der wichtigsten Spieler beim Bundesliga-Tabellenführer. An der Seite von Jonathan Tah bildet er das absolut gesetzte Innenverteidiger-Duo bei den Bayern.
