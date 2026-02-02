Die FCB-Bosse hatten das Angebot wohl schon zurückgezogen! Bayern Münchens Dayot Upamecano hat wohl über seine Zukunft entschieden

Das für Bayern wohl positive Ende im Upamecano-Poker kommt einen Tag nach brisanten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß sowie Berichten, wonach die Geduld auf Vereinsseite allmählich aufgebraucht war.

So berichtete Sky am Sonntag, dass Bayern von Upamecanos Zögern zunehmend genervt war und den Verteidiger zu einer Entscheidung in dieser Woche aufgefordert habe. Hoeneß hatte indes gegen die Berater des 27-Jährigen geschossen: "Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen", sagte der FCB-Patron dem kicker und betonte, vom Verhalten der Agenten Upamecanos "entsetzt" zu sein.

Wie Sky berichtet, hatte sich aus dem Ärger auf FCB-Seite am Deadline Day zunächst eine dramatische Entwicklung ergeben. So sollen Bayerns Verantwortliche das Vertragsangebot am Montag zunächst zurückgezogen haben, woraufhin Upamecano jedoch rasch einlenkte. Laut Sky soll er die Münchener Bosse eindringlich darum gebeten haben, die Offerte doch nicht zurückzuziehen und ihm erneut vorzulegen.