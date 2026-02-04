Wird Dayot Upamecano Opfer eines "Fluchs"? Warum beim FC Bayern auch etwas Skepsis geboten ist

Die Klubführung um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollte die Erfolgsmannschaft unbedingt zusammenhalten - und streckte sich dafür finanziell.

Nacheinander verlängerten Joshua Kimmich (bis 2025), Leon Goretzka, Serge Gnabry (beide 2026) und Kingsley Coman (2027). Alle vier machten dabei gewaltige Gehaltssprünge und verdienten fortan zwischen 17 und 20 Millionen Euro. Gemeinsam mit Neuzugang Leroy Sane, den Routiniers Manuel Neuer und Thomas Müller (die aber nur noch verhältnismäßig risikoarme Kurzzeit-Verträge bekamen) sowie den Torjägern (erst Robert Lewandowski, dann Harry Kane) zählten sie nun zu den absoluten Spitzenverdienern.

In der damaligen Konstellation erschienen die Verlängerungen durchaus sinnvoll, öffentliche Kritik gab es entsprechend kaum. Dass sie sich zum Ballast entwickeln würden, war nicht wirklich absehbar. Als Salihamidzic in einem Interview mit der Sport Bild später auf die retrospektive Kritik angesprochen wurde, erwiderte er zurecht: "Man muss das fairerweise immer im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt sehen, in dem die einzelnen Verträge geschlossen wurden."