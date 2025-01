Cristiano Ronaldo verpasst die Top-10, vier italienische Legenden ganz vorne! Die besten Spieler der Serie A seit 2000

AS Rom

C. Ronaldo

Das sind die 25 besten Serie-A-Spieler der ersten 25 Jahre des 21. Jahrhunderts.

Die Serie A hatte in den vergangenen 25 Jahren ihre sportlichen und wirtschaftlichen Höhen und Tiefen, wurde vom Zentrum des Fußballuniversums zum Mittelmaß und "Altersheim", erlebte aber in den letzten Spielzeiten eine bemerkenswerte Renaissance - und liegt in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Rang 2.

Dabei hat Italien immer wieder einige der größten Namen des Fußballs angezogen - doch wer sind die besten Spieler, die seit der Jahrtausendwende in der Serie A gespielt haben? GOAL listet die Top 25 auf, basierend auf Talent, Titel, Spielzeit und Einfluss.