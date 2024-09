Champions League: Wie viele Mannschaften kommen im neuen Modus direkt ins Achtelfinale?

Die Champions League erscheint in der Saison 2024/25 mit einem neuen Modus. Wie viele Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein? Das erfahrt ihr hier.

Die Champions League wurde zur Saison 2024/25 generalüberholt. Anstatt 32 Mannschaften wie in den vergangenen Jahren spielen jetzt 36 in der Königsklasse.

Auch der Modus wurde geändert. Das Gruppensystem mit acht Gruppen zu je vier Mannschaften gibt es nicht mehr. An dessen Stelle tritt eine Ligaphase, in der jede Mannschaft acht Spiele - vier Heimspiele und vier Auswärtsspiele - gegen zugeloste Gegner bestreitet. Die Ergebnisse aller 36 Teams werden in einer Tabelle erfasst.

Wie geht es nach dem Ende der Ligaphase weiter? Wie viele Mannschaften kommen direkt ins Achtelfinale? GOAL gibt die passenden Antworten.