Champions League, Auslosung Viertelfinale live im Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung?

Das Viertelfinale in der Champions League wartet! Am Freitag werden die Paarungen für die Runde der letzten Acht ausgelost.

Die Champions League geht nun endgültig in die ganz heiße Phase! Die acht Viertelfinalisten stehen ab Mittwochabend dann allesamt fest - und wer in der Runde der letzten Acht gegeneinander spielt, wird am Freitag (15. März) ausgelost. Um 12 Uhr geht es los.

Dabei gibt es keine Beschränkungen mehr, jeder kann gegen jeden spielen. So können zum Beispiel ab dem Viertelfinale auch zwei Mannschaften aus dem gleichen Land aufeinandertreffen.

Die Auslosung kann am Freitagmittag gleich auf mehreren Sendern live im STREAM oder TV verfolgt werden. GOAL gibt Euch nun einen Überblick.