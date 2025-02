Champions League, Auslosung: Gegen wen würde der BVB (Borussia Dortmund) im Viertelfinale, Halbfinale und Finale spielen?

In der Bundesliga tief in der Krise, in der Champions League noch voll mit dabei: Könnte es der BVB erneut bis ins Finale schaffen?

Obwohl man in der Bundesliga im tristen Mittelfeld der Tabelle festhängt, hat sich Borussia Dortmund in den Champions-League-Playoffs souverän gegen Sporting Lissabon durchgesetzt. Nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel in Portugal reichte im Rückspiel zuhause eine Nullnummer locker zum Weiterkommen.

Im Achtelfinale bekommt es der BVB nun mit dem OSC Lille zu tun, das steht seit der Auslosung am Freitagmittag fest. Was auch schon vorgezeichnet ist: Der mögliche Weg bis ins Finale der Königsklasse, das die Dortmunder im vergangenen Jahr bekanntlich erreichen konnten. Auf welche Gegner könnte der BVB diese Saison im Viertel- und Halbfinale treffen? Und mit welchen Mannschaften wäre erst in einem Endspiel ein Duell möglich? GOAL klärt in diesem Artikel auf.