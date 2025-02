Champions League, Auslosung: Alle möglichen Gegner des FC Bayern bis zum Finale zuhause

Der FC Bayern träumt vom Champions-League-Triumph im eigenen Wohnzimmer. Welche möglichen Gegner würden auf dem Weg dorthin warten?

Am 31. Mai 2025 blickt die Fußballwelt auf München: Wie zuletzt 2012 wird dann nämlich das Finale der Champions League in der bayrischen Metropole ausgetragen. Und natürlich will der FC Bayern unbedingt auf dem Rasen der Allianz Arena mit dabei sein und bestenfalls vor heimischer Kulisse den Henkelpott in die Höhe stemmen.

Dass die Bayern im Achtelfinale zunächst einmal Bayer Leverkusen aus dem Weg räumen müssen, steht seit der Auslosung am Freitagmittag fest. Aber auch der weitere Weg bis hin zum möglichen Finaleinzug kann bereits vorgezeichnet werden.

GOAL zeigt Euch hier, auf welche Gegner der FC Bayern im Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Champions League treffen könnte.