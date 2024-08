Champions-League-Auslosung: FC Bayern trifft unter anderem auf Barcelona und PSG, BVB muss gegen Barça und Real Madrid ran

Die Ligaphase der Champions League 2024/25 wurde am Donnerstagabend ausgelost.

Der FC Bayern München trifft in der reformierten Champions League in der Saison 2024/25 in der Ligaphase unter anderem auf den FC Barcelona um Ex-FCB-Trainer Hansi Flick und Paris Saint-Germain. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend.

Auch Borussia Dortmund trifft indes auf Barça, bekommt es außerdem zum Beispiel mit Real Madrid zu tun. RB Leipzig hat mit dem FC Liverpool, Inter Mailand, Juventus Turin und Atlético Madrid indes einige Hammergegner vor der Brust. Gleiches gilt für den VfB Stuttgart, der gegen Juventus, PSG und Real spielen wird.