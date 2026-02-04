Carlo Ancelotti wollte ihn schon holen: Bemüht sich Real Madrid im Sommer um einen Mittelfeldspieler des FC Liverpool?

Demnach soll sich Ex-Real-Trainer Carlo Ancelotti, bis vergangenen Sommer im Amt, einst bei den Verantwortlichen der Madrilenen dafür stark gemacht haben, Mac Allister zu verpflichten. Daraus wurde bekanntlich nichts und der Argentinier wechselte stattdessen im Sommer 2023 von Brighton & Hove Albion nach Liverpool. Allerdings, so schreibt The Athletic, soll Real aus dem Umfeld Mac Allisters seinerzeit positive Signale empfangen haben, dass ein Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise noch Realität werden könnte.

Bei den Bossen der Königlichen genieße der 27-Jährige zudem weiterhin hohes Ansehen. Und da Mac Allisters Vertrag in Liverpool bis 2028 läuft, könnte man in Madrid im kommenden Sommer einen Vorstoß wagen - zumal das Mittelfeldzentrum in den Transferbemühungen Reals vor der nächsten Saison neben der Innenverteidigung Priorität genießen soll.

Und Mac Allister könnte dabei durchaus zu den realistischsten Kandidaten für eine Verpflichtung zählen. Ganz oben auf Reals Liste für eine Verstärkung im zentralen Mittelfeld sollen zwar Vitinha von Paris Saint-Germain und Mac Allisters argentinischer Landsmann Enzo Fernandez vom FC Chelsea stehen. Beide dürften allerdings kaum zu bekommen sein - und wenn doch, würden sie sicher enorm teuer werden.