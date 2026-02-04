Real Madrid könnte sich im kommenden Sommer um Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister vom FC Liverpool bemühen. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.
Carlo Ancelotti wollte ihn schon holen: Bemüht sich Real Madrid im Sommer um einen Mittelfeldspieler des FC Liverpool?
Alexis Mac Allister ist bei Real Madrid im Gespräch
Demnach soll sich Ex-Real-Trainer Carlo Ancelotti, bis vergangenen Sommer im Amt, einst bei den Verantwortlichen der Madrilenen dafür stark gemacht haben, Mac Allister zu verpflichten. Daraus wurde bekanntlich nichts und der Argentinier wechselte stattdessen im Sommer 2023 von Brighton & Hove Albion nach Liverpool. Allerdings, so schreibt The Athletic, soll Real aus dem Umfeld Mac Allisters seinerzeit positive Signale empfangen haben, dass ein Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise noch Realität werden könnte.
Bei den Bossen der Königlichen genieße der 27-Jährige zudem weiterhin hohes Ansehen. Und da Mac Allisters Vertrag in Liverpool bis 2028 läuft, könnte man in Madrid im kommenden Sommer einen Vorstoß wagen - zumal das Mittelfeldzentrum in den Transferbemühungen Reals vor der nächsten Saison neben der Innenverteidigung Priorität genießen soll.
Und Mac Allister könnte dabei durchaus zu den realistischsten Kandidaten für eine Verpflichtung zählen. Ganz oben auf Reals Liste für eine Verstärkung im zentralen Mittelfeld sollen zwar Vitinha von Paris Saint-Germain und Mac Allisters argentinischer Landsmann Enzo Fernandez vom FC Chelsea stehen. Beide dürften allerdings kaum zu bekommen sein - und wenn doch, würden sie sicher enorm teuer werden.
Alexis Mac Allister fühlte sich von angeblichem Real-Interesse geschmeichelt
Mac Allister könnte eine zumindest etwas günstigere Alternative darstellen. Der Weltmeister hat die 42 Millionen Euro Ablöse, die Liverpool vor zweieinhalb Jahren an Brighton überwies, mehr als gerechtfertigt. So ist er einer der absoluten Schlüsselspieler bei den Reds und nahm vergangene Saison auf dem Weg zum englischen Meistertitel eine entscheidende Rolle ein.
Diese Saison kam Mac Allister bisher wettbewerbsübergreifend auf 34 Einsätze, in denen ihm drei Tore und vier Assists gelangen. Im vergangenen Jahr war der argentinische Nationalspieler erneut mit einem möglichen Wechsel zu Real in Verbindung gebracht worden, seinerzeit ordnete sein Vater Carlos gegenüber As ein: "Ich habe die Gerüchte gelesen, aber mehr ist es auch nicht. Es gab keinerlei Kontakt. Trotzdem ist es natürlich immer schön, wenn mein Sohn mit den größten Klubs der Welt in Verbindung gebracht wird. Real Madrid ist ein großer Verein, aber Liverpool auch - und wir müssen verantwortungsbewusst sein und dem Klub, zu dem er gehört und der an ihn glaubt, Respekt entgegenbringen."
Nachdem mit Toni Kroos (2024, Karriereende) und Luka Modric (2025, Wechsel zur AC Milan) die zwei Spieler, die Reals Mittelfeld in einer enorm erfolgreichen Ära geprägt hatten, den Verein verließen, entschieden sich die Madrilenen zunächst dagegen, externen Ersatz zu verpflichten. Hier hat mittlerweile ein Umdenken stattgefunden und im Sommer soll ein hochkarätiger neuer Mann für das Mittelfeldzentrum ins Bernabeu geholt werden.
Alexis Mac Allisters bisherige Stationen als Profi
- Argentinos Juniors: 83 Einsätze (12 Tore)
- Boca Juniors: 20 Einsätze (2 Tore)
- Brighton & Hove Albion: 112 Einsätze (20 Tore)
- FC Liverpool: 129 Einsätze (17 Tore)