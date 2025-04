Angeblich sind die Königlichen am Argentinier von den Reds dran. Der äußert sich nun zu diesem Gerücht.

Alexis Mac Allister vom FC Liverpool hat sich mit klaren Worten zum angeblichen Interesse von Real Madrid an ihm geäußert. Der Reds-Mittelfeldspieler machte klar, dass er sich auch in Zukunft an der Anfield Road sieht, auch wenn der Champions-League-Titelverteidiger hinter ihm her sein könnte.