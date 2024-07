Francisco Conceição hat sich in Porto zuletzt stark entwickelt. Streckt nun der BVB seine Fühler nach dem Offensivmann aus?

Wie Record aus Portugal berichtet, soll Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Francisco Conceição vom FC Porto interessiert sein. Der 21-Jährige hatte bei der EM 2024 in Deutschland überzeugt und unter anderem den späten Siegtreffer beim 2:1 der Portugiesen gegen Tschechien in der Vorrunde erzielt. Die Turnierteilnahme war für Conceição sicherlich eine wichtige Erfahrung, schließlich konnte er sich dabei unter anderem etwas von Landsmann Cristiano Ronaldo abschauen.