Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Waldemar Anton of Borussia Dortmund in actionGetty Images
Alice Kopp

BVB heute live: Manchester City vs. Borussia Dortmund im Live Stream und TV bei DAZN oder Amazon Prime?

Heute steigt die Partie Manchester City vs. Borussia Dortmund. Doch wer zeigt / überträgt die Champions League heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Champions League 2025/26 steigen die Begegnungen des vierten Spieltags in der Gruppenphase. Hierbei kommt es am Mittwoch unter anderem zu jener zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. Der BVB holte ebenso wie die Citizens bislang sieben Punkte.

Bei DAZN anmelden
Finde das beste Angebot für dich

Manchester City holte sechs seiner Punkte dank zwei 2:0 zum Auftakt gegen Napoli sowie am 21. Oktober in Villarreal. Dazwischen war die Mannschaft von Pep Guardiola am zweiten Spieltag nicht über ein 2:2 bei der AS Monaco hinausgekommen.

Für Borussia Dortmund kommt der Kracher im Etihad Stadium zwei Woche nach einem 4:2 in Kopenhagen. Damit fädelte die Elf von Niko Kovac nach einem 4:1 gegen Athletic Bilbao den zweiten Sieg ein. Zum Auftakt der Ligaphase war der BVB bei Juventus Turin zu einem 4:4 gekommen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Manchester City vs. Borussia Dortmund.

  • Tijjani Reijnders of Manchester City Getty Images

    BVB heute live: Wann beginnt das Spiel Manchester City vs. Borussia Dortmund?

    Das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund bei Manchester City findet am vierten Spieltag in der Ligaphase der Champions League 2025/26 statt. Die Begegnung im Etihad Stadium beginnt um 21.00 Uhr.

    • Werbung
  • Gregor Kobel of Borussia Dortmund reactsGetty Images

    BVB heute live: Manchester City vs. Borussia Dortmund im Live Stream und TV bei DAZN oder Amazon Prime?

    Ihr könnt die Partie zwischen Manchester City und Borussia Dortmund bei DAZN in voller Länge sowie in der Konferenz genießen. Zuvor beginnt um 20.00 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Sebastian Kneißl. Als Kommentator des Einzelspiels fungiert Jan Platte, in der Konferenz führt Marco Hagemann durch das Programm. 

    Ihr benötigt das Unlimited Paket – dafür müsst Ihr monatlich 34,99 Euro (im Jahresabo) bzw. 44,99 Euro in die Hand nehmen. Im darauffolgenden Schritt könnt Ihr die gratis App installieren oder nicht-internetfähige Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC koppeln.

  • Manchester City vs. Borussia Dortmund live mitverfolgen: Nützliche Links

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB