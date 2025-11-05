BVB heute live: Manchester City vs. Borussia Dortmund im Live Stream und TV bei DAZN oder Amazon Prime?

In der Champions League 2025/26 steigen die Begegnungen des vierten Spieltags in der Gruppenphase. Hierbei kommt es am Mittwoch unter anderem zu jener zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. Der BVB holte ebenso wie die Citizens bislang sieben Punkte.

Bei DAZN anmelden Finde das beste Angebot für dich

Manchester City holte sechs seiner Punkte dank zwei 2:0 zum Auftakt gegen Napoli sowie am 21. Oktober in Villarreal. Dazwischen war die Mannschaft von Pep Guardiola am zweiten Spieltag nicht über ein 2:2 bei der AS Monaco hinausgekommen.

Für Borussia Dortmund kommt der Kracher im Etihad Stadium zwei Woche nach einem 4:2 in Kopenhagen. Damit fädelte die Elf von Niko Kovac nach einem 4:1 gegen Athletic Bilbao den zweiten Sieg ein. Zum Auftakt der Ligaphase war der BVB bei Juventus Turin zu einem 4:4 gekommen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Manchester City vs. Borussia Dortmund.