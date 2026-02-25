Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Daniel Svensson of Borussia DortmundGetty Images
Alice Kopp

BVB (Borussia Dortmund) bei Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im TV sehen: DAZN oder Amazon Prime?

Heute steigt die Partie vom BVB bei Atalanta Bergamo. Doch wer zeigt / überträgt die Champions League heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Champions League 2025/26 steigen die Rückspiele des Playoffs. Hierbei kommt es am Mittwoch unter anderem zu jenem Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund. Der BVB setzte sich im Hinspiel mit 2:0 durch.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Damit beendete Borussia Dortmund eine Serie mit drei sieglosen Auftritten in der Champions League. Denn nach einem 2:2 gegen Bodo/Glimt endete die Ligaphase für den BVB mit zwei 0:2 bei Tottenham Hotspur sowie gegen Inter Mailand. Atalanta Bergamo unterlag hingegen nach einem 2:3 gegen Athletic Bilbao und einem 0:1 bei Saint-Gilloise zum dritten Mal in Serie. Im vorletzten Heimspiel gelang aber ein 2:1 gegen Chelsea.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo.

  • Dortmund's German defender #03 Waldemar Anton and Atalanta's Polish midfielder #59 Nicola Zalewski Getty Images

    BVB heute live: Wann beginnt das Spiel BVB (Borussia Dortmund) bei Atalanta Bergamo?

    Das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo zählt zu den Rückspielen im Playoff der Champions League 2025/26. Die Begegnung in der New Balance Arena beginnt um 18.45 Uhr.

    • Werbung

  • BVB (Borussia Dortmund) bei Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im TV sehen: DAZN oder Amazon Prime?

    Das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund wird live bei DAZN übertragen. Die Einstimmung startet um 18.00 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra. Jan Platte kommentiert das Einzelspiel, Nils Petersen begleitet die Partie als Experte. Um einschalten zu können, ist das Unlimited-Paket erforderlich. 

    Derzeit kostet das Paket 34,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, bzw. 44,99 Euro bei flexibler monatlicher Laufzeit. Danach könnt Ihr die kostenfreie DAZN-App nutzen oder einen nicht internetfähigen Fernseher per HDMI-Kabel mit Notebook oder PC verbinden.

  • BVB (Borussia Dortmund) bei Atalanta Bergamo live mitverfolgen: Nützliche Links

Champions League
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
0