BVB (Borussia Dortmund) bei Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im TV sehen: DAZN oder Amazon Prime?

In der Champions League 2025/26 steigen die Rückspiele des Playoffs. Hierbei kommt es am Mittwoch unter anderem zu jenem Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund. Der BVB setzte sich im Hinspiel mit 2:0 durch.

Damit beendete Borussia Dortmund eine Serie mit drei sieglosen Auftritten in der Champions League. Denn nach einem 2:2 gegen Bodo/Glimt endete die Ligaphase für den BVB mit zwei 0:2 bei Tottenham Hotspur sowie gegen Inter Mailand. Atalanta Bergamo unterlag hingegen nach einem 2:3 gegen Athletic Bilbao und einem 0:1 bei Saint-Gilloise zum dritten Mal in Serie. Im vorletzten Heimspiel gelang aber ein 2:1 gegen Chelsea.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo.