Bundesliga: Welcher Meister hatte den größten Vorsprung?

Leverkusen steuert souverän auf die erste Meisterschaft der Klub-Geschichte zu. Aber ist der Vorsprung auch rekordverdächtig?

Bayer Leverkusen marschiert in der Bundesliga einsam vorneweg - und ist damit der große Favorit, sich erstmals in der Klub-Geschichte den Meistertitel zu sichern. Das Team von Trainer Xabi Alonso lässt sich bislang von niemandem aufhalten und hat sogar noch die Chance, das Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League zu gewinnen.

In der Liga leistete sich die Werkself bislang keine einzige Niederlage - weil sie auch bei einem Rückstand, wie zuletzt gegen Hoffenheim, immer in der Lage war, auch ganz spät zurückzuschlagen. Die Serie an ungeschlagenen Spielen erklärt auch, warum Bayer lange zehn Punkte und mehr Vorsprung auf die Konkurrenz hatte.

Doch wäre das schon ein Rekord? Welcher Meister hatte in Deutschland am Saisonende den größten Vorsprung auf den Vizemeister? Hier kommt die Antwort auf diese spannende Frage!