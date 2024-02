Warum wird Bayer Leverkusen auch 'Neverkusen' genannt?

Dass ein Team auch einen Spitznamen hat, ist im Fußball nicht selten. Bayer Leverkusen hat aber einen ganz besonderen.

Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga seit Jahren eine Konstante, wenn es um Platzierungen in der oberen Tabellenhälfte geht. In der Medien-Berichterstattung kommt das Team deshalb nicht nur in dieser Saison häufig vor - und es finden sich zahlreiche Begriffe, mit denen die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auch noch bezeichnet wird.

Der bekannteste Spitzname ist wohl "die Werkself", denn Bayer Leverkusen wurde 1904 von Angestellten des Chemie-Riesen Bayer gegründet, der der größte Arbeitgeber der Stadt ist.

Aber manche Fans und Experten nennen den Klub auch schon mal "Neverkusen". Was es damit auf sich hat? Hier kommt die Antwort.