Bundesliga: Hat schon mal eine Mannschaft einen Vorsprung, wie ihn Bayer Leverkusen hat, verspielt?

Leverkusen führt die Tabelle in der Bundesliga souverän an. Hat ein Team schon mal einen Vorsprung wie den von Bayer verspielt?

Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga einfach nicht zu stoppen: 27-mal versuchten bislang die Konkurrenten in Deutschlands höchster Liga, gegen das Team von Trainer Xabi Alonso zu gewinnen - und 27-mal scheiterten sie mit diesem Vorhaben.

Die Werkself ist in der laufenden Saison damit noch ungeschlagen und steuert als souveräner Tabellenführer auf den ersten Titelgewinn der Klub-Geschichte zu. Kann das noch im Endspurt schief gehen? Das ist die große Frage.

Ein Blick zurück in die Vergangenheit kann zeigen, ob es möglich ist, den Vorsprung - aktuell sind es 13 Punkte - doch noch zu verspielen. Wobei natürlich klar sein sollte, dass alles möglich ist, solange es noch theoretisch geht. Denn nur weil es in der Vergangenheit nicht passiert ist, heißt das nicht, dass es nicht in Zukunft passieren kann.

Hat also schon einmal eine Bundesliga-Mannschaft einen ähnlich großen Vorsprung, wie ihn momentan die Leverkusener haben, noch verspielt und ist nicht Meister geworden? Hier kommt die Antwort auf diese Frage!