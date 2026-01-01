Real Madrids Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga hat den von den Königlichen an Olympique Lyon verliehenen Stürmer Endrick davor gewarnt, bei seinem neuen Verein einen großen Fehler zu begehen.
Bruder, mach' das niemals! Star von Real Madrid warnt Endrick nach Wechsel zu Olympique Lyon vor einem großen Fehler
Saint-Etienne ist der Erzrivale von Endricks neuem Klub Olympique Lyon
Wie in einem Instagram-Video von OL zu sehen ist, das Endricks erste Schritt bei dem französischen Topklub zeigt, schrieb Camavinga dem 19-Jährigen eine Nachricht. "Bruder, du solltest wissen, dass der Erzrivale deines Teams Saint-Etienne ist. Also trage niemals grün", hieß es in der Message, die Camavinga mit einem lachenden Emoji beendete.
Der Hintergrund: Die Vereins- und Trikotfarbe von AS Saint-Etienne ist grün. Der zehnmalige französische Meister (zuletzt 1981) ist der absolute Intimfeind Lyons, die beiden Städte trennen lediglich rund 60 Kilometer. Das entsprechende Derby zwischen OL und ASSE ist eines der heißesten Spiele Frankreichs und bei Lyons Fans ist Saint-Etienne selbstredend äußerst unbeliebt.
Endrick soll in Lyon Spielpraxis sammeln
Endricks Leihe nach Lyon war kurz vor Weihnachten offiziell geworden. Bei Real kam der junge Brasilianer in der bisherigen Saison so gut wie gar nicht zum Zug, lediglich drei Einsätze stehen zu Buche. In Frankreich soll Endrick nun vor allem viel Spielpraxis sammeln, Lyon überweist für die bis Saisonende angelegte Leihe eine Gebühr in Höhe von bis zu einer Million Euro nach Madrid. Bei den Spaniern steht Endrick noch bis 2030 unter Vertrag.
Camavinga kennt sich indes im französischen Fußball natürlich bestens aus, schließlich wurde er in der Nachwuchsabteilung von Stade Rennes groß und ist französischer Nationalspieler. 2021 war der inzwischen 23-Jährige aus Rennes nach Madrid gewechselt, wo er seit Sommer 2024 mit Endrick kickte.
Endrick wird in Lyon kein Derby gegen Saint-Etienne erleben
Ein direktes Duell mit dem großen Rivalen aus der Nachbarschaft wird Endrick in Lyon derweil nicht erleben. Saint-Etienne ist derzeit weit entfernt von glorreichen Zeiten: Nachdem 2024 der Wiederaufstieg in die Ligue 1 gelungen war, stieg der Traditionsklub in der vergangenen Saison direkt wieder ab. Immerhin: Im April gelang ein Achtungserfolg, als Saint-Etienne das Derby gegen Lyon mit 2:1 für sich entscheiden konnte.
Aktuell peilt ASSE die Rückkehr ins Oberhaus an. Nach der Hinrunde ist man in der Ligue 2 Tabellendritter, der Erste und der Zweite steigen am Saisonende direkt auf.
Lyon erhofft sich von Endrick derweil neue Impulse im Kampf um einen Champions-League-Platz. Als Tabellenfünfter ist man derzeit etwas hinten dran, vor allem die fünf Punkte Rückstand auf den OSC Lille (Vierter) und Olympique Marseille (Dritter) sind aber noch gut aufholbar.
Endricks bisherige Zahlen bei Real Madrid
- Einsätze: 40
- Tore: 7
- Assists: 1
- Vertrag bis: 30. Juni 2030