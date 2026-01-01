Bruder, mach' das niemals! Star von Real Madrid warnt Endrick nach Wechsel zu Olympique Lyon vor einem großen Fehler

Ein direktes Duell mit dem großen Rivalen aus der Nachbarschaft wird Endrick in Lyon derweil nicht erleben. Saint-Etienne ist derzeit weit entfernt von glorreichen Zeiten: Nachdem 2024 der Wiederaufstieg in die Ligue 1 gelungen war, stieg der Traditionsklub in der vergangenen Saison direkt wieder ab. Immerhin: Im April gelang ein Achtungserfolg, als Saint-Etienne das Derby gegen Lyon mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Aktuell peilt ASSE die Rückkehr ins Oberhaus an. Nach der Hinrunde ist man in der Ligue 2 Tabellendritter, der Erste und der Zweite steigen am Saisonende direkt auf.

Lyon erhofft sich von Endrick derweil neue Impulse im Kampf um einen Champions-League-Platz. Als Tabellenfünfter ist man derzeit etwas hinten dran, vor allem die fünf Punkte Rückstand auf den OSC Lille (Vierter) und Olympique Marseille (Dritter) sind aber noch gut aufholbar.