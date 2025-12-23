Es kann nur besser werden! Endrick verlässt Real Madrid per Leihe

Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19 Jahre alte Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war.

In der laufenden Spielzeit stand Endrick tatsächlich nur dreimal für die Blancos auf dem Platz - zuletzt fehlte er mit einer Rotsperre, nachdem der Angreifer die Ampelkarte auf der Ersatzbank gesehen hatte.