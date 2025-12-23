CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport
Es kann nur besser werden! Endrick verlässt Real Madrid per Leihe

Weil er unter Xabi Alonso bislang überhaupt keine Rolle spielte, schickt ihn Real Madrid per Leihe nach Frankreich.

Real Madrid hat den brasilianischen Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Der spanische Rekordmeister bestätigte am Dienstag die Einigung mit dem französischen Erstligisten. 

  • Endrick kam nur dreimal zum Einsatz

    Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19 Jahre alte Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war. 

    In der laufenden Spielzeit stand Endrick tatsächlich nur dreimal für die Blancos auf dem Platz - zuletzt fehlte er mit einer Rotsperre, nachdem der Angreifer die Ampelkarte auf der Ersatzbank gesehen hatte. 

  • EndrickGetty Images

    Endrick spielte schon 14-mal für Brasilien

    Endrick war im Sommer 2024 von Palmeiras Sao Paulo zu den Königlichen gewechselt und gilt als eines der größten Talente seines Landes.

    Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler bereits 14 Länderspiele und erzielte drei Tore. In der laufenden Saison kam er bei Real nur sporadisch zum Zug, die Konkurrenz im Angriff ist groß.

