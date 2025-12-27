Großer Hype in Lyon! Endrick bricht Social-Media-Rekord um fast das Sechsfache

Nach dem Weggang der Stürmer Alexandre Lacazette und Georges Mikautadze im Sommer brauchte das Ligue-1-Team dringend Verstärkung im Angriff. Als Endricks Wechsel bekanntgegeben wurde, jubelte der Teenager, der die Rückennummer 9 tragen wird, in einem Social-Media-Beitrag von Lyon: "Weihnachten ist früh gekommen!"

Als sein Leihgeschäft bestätigt wurde, schrieb Lyon auf der Website des Vereins: "Mit nur 19 Jahren kommt Endrick zu OL und bringt bereits solide Erfahrung auf höchstem Niveau und eine in anspruchsvollen Wettbewerbsumgebungen geschmiedete Reife mit. Sein offensives Profil, seine Wirkung in entscheidenden Bereichen und seine Energie sind wichtige Vorteile für die Mannschaft, die in die zweite Saisonhälfte geht und noch viele Ziele zu erreichen hat."

Lyon beschrieb ihn außerdem als "eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation" und fügte hinzu: "Olympique Lyonnais freut sich, Endrick willkommen zu heißen, der am 29. Dezember zum Profikader stoßen wird, und bedankt sich bei Real Madrid für die Qualität der Gespräche und die Zusammenarbeit, die seinen Wechsel ermöglicht haben."