Real Madrid hat zuletzt den brasilianischen Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Beim französischen Erstligisten sorgt der Wechsel für große Euphorie.
Großer Hype in Lyon! Endrick bricht Social-Media-Rekord um fast das Sechsfache
Tyler Morton hielt bislang den Lyon-Rekord
Laut RMC Sport wurde nämlich Lyons Instagram-Post, in dem Endricks Leihe verkündet wurde, mehr als 17 Millionen Mal aufgerufen. Das ist somit der bisher meistgesehene Beitrag des Vereins.
Zum Vergleich: Der bisherige Rekord wurde mit einem Video von Tyler Morton aufgestellt, als dieser im Sommer von Liverpool zu Lyon wechselte. Dieser Beitrag wurde weniger als drei Millionen Mal aufgerufen.
- Getty Images Sport
Endrick wechselt nach Frankreich
Nach dem Weggang der Stürmer Alexandre Lacazette und Georges Mikautadze im Sommer brauchte das Ligue-1-Team dringend Verstärkung im Angriff. Als Endricks Wechsel bekanntgegeben wurde, jubelte der Teenager, der die Rückennummer 9 tragen wird, in einem Social-Media-Beitrag von Lyon: "Weihnachten ist früh gekommen!"
Als sein Leihgeschäft bestätigt wurde, schrieb Lyon auf der Website des Vereins: "Mit nur 19 Jahren kommt Endrick zu OL und bringt bereits solide Erfahrung auf höchstem Niveau und eine in anspruchsvollen Wettbewerbsumgebungen geschmiedete Reife mit. Sein offensives Profil, seine Wirkung in entscheidenden Bereichen und seine Energie sind wichtige Vorteile für die Mannschaft, die in die zweite Saisonhälfte geht und noch viele Ziele zu erreichen hat."
Lyon beschrieb ihn außerdem als "eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation" und fügte hinzu: "Olympique Lyonnais freut sich, Endrick willkommen zu heißen, der am 29. Dezember zum Profikader stoßen wird, und bedankt sich bei Real Madrid für die Qualität der Gespräche und die Zusammenarbeit, die seinen Wechsel ermöglicht haben."
Endrick spielte nur 99 Minuten für Real
Endrick, der als eines der größten Talente der Welt gilt, wechselte im Sommer 2024 für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras nach Madrid. In seiner ersten Saison kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz, jedoch meist nur als Joker. Insgesamt stand er 847 Minuten auf dem Platz und verzeichnete dabei sieben Treffer und einen Assist.
Den Start in diese Saison verpasste er wegen Oberschenkelproblemen, dann saß er mehrmals auf der Bank. Für eine Einwechslung reichte es zweimal, kürzlich im Pokal stand Endrick dann erstmals in Reals Startelf. Insgesamt kommt er auf läppische 99 Minuten Einsatzzeit in dieser Spielzeit. Um Spielpraxis zu sammeln und sich für eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer zu empfehlen, strebte der 14-malige brasilianische Nationalspieler im Winter das Leihgeschäft an.
Mariano Diaz, ehemaliger Stürmer von Real Madrid, riet ihm deshalb zu einem Wechsel im Winter: "Denn das ist das Beste, was ihm passieren kann, wenn er Stammspieler in der neuen Mannschaft wird", sagte Diaz bei The Athletic.
- Getty Images Sport
Endrick schielt auf eine WM-Teilnahme
Dementsprechend wurde Endrick in der vergangenen Länderspielpause von Selecao-Trainer Carlo Ancelotti auch nicht in den Kader der brasilianischen A-Auswahl berufen. "Die Wahrheit ist, dass ich große Angst davor habe, nicht bei der WM dabei zu sein", schilderte Endrick im Frühjahr bei Romario TV: "Denn das ist einer meiner großen Träume. Ich will zur Weltmeisterschaft fahren und helfen, dass Brasilien den sechsten Titel gewinnt. Wann immer ich spielen darf, will ich meinen Wert für die Nationalmannschaft beweisen."
Mehrere Klubs sollen Interesse an Endrick signalisiert haben, darunter Manchester United. Real hatte ursprünglich eine Leihe innerhalb Spaniens angestrebt, doch Endrick drängte offenbar auf einen Wechsel ins Ausland - für ihn stehen Spielpraxis und Einsatzminuten klar über dem Land, in dem er spielt.
Endrick: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Spiele: 3
Tore: 0
Vorlagen: 0
Einsatzminuten: 99