Mason Mount gilt als Liebling von Gareth Southgate. Er könnte trotz mieser Saison mit nach Deutschland reisen.

Gibt es im englischen Kader für die Europameisterschaft in Deutschland im Sommer eine faustdicke Überraschung? Im Netz kursiert ein Clip, der Mason Mount von Manchester United bei Werbeaufnahmen für das neue Trikot der Three Lions zeigt. Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bei seinem Klub aber kaum zum Einsatz und gilt eigentlich nicht als ernsthafter Kandidat für einen Platz im Aufgebot des Titelanwärters.