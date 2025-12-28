Vinicius Kroos Real Madrid Liverpool 2020-21Getty Images
Daniel Buse

"Brasilianer fand ich schon immer gut": Toni Kroos packt über sein Verhältnis zu Real Madrids Vinicius Junior aus

Der Brasilianer Vinicius Jr. sorgt bei Real immer wieder für Diskussionen. Weltmeister und Ex-Mitspieler Toni Kroos verrät nun, dass er bestens mit Vini Jr. zurechtgekommen ist.

Toni Kroos, ehemaliger Mittelfeldspieler von Real Madrid, hat im Gespräch mit Brasiliens Fußball-Legende Romario verraten, dass er mit den Brasilianern bei den Königlichen und insbesondere Vinicius Junior bestens klargekommen ist. 

  • ViniciusGetty Images

    Vinicius Junior legt sich mit Real Madrids Trainer Xabi Alonso an

    "Brasilianer fand ich schon immer gut, auch als ich noch jünger war. Bei Real hatte ich zu Vinicius, Casemiro und Militao ein gutes Verhältnis. Sie genießen das Leben - und das ist ein ganz anderes Leben als das, was wir Deutschen führen", sagte Kroos. 

    Vinicius Junior sorgt aktuell mit seinen Aktionen auf dem Feld immer wieder für Diskussionen. Im gewonnenen Clasico gegen den FC Barcelona fiel er in dieser Saison bei seiner Auswechslung mit wüsten Beschwerden in Richtung von Trainer Xabi Alonso auf, sodass über einen großen Streit zwischen den beiden spekuliert wurde. Die Vertragsverlängerung von Vini Jr., der bis 2027 an Real gebunden ist, zieht sich bereits seit Monaten hin, obwohl beide Parteien grundsätzlich weitermachen wollen. 

  • Toni Kroos(C)Getty Images

    Toni Kroos: "Tolle Verbindung zu Vinicius"

    "Ich hatte eine tolle Verbindung zu Vinicius. Ich habe mich auch außerhalb des Platzes sehr gut mit ihm verstanden. Wenn man sich neben dem Platz nicht versteht, ist es immer schwer, auf dem Platz trotzdem miteinander klarzukommen", meinte Kroos und erklärte: "Ich habe von seinen Läufen profitiert - und er hat von meinen Pässen profitiert." 

    Eines der berühmtesten Beispiele der speziellen Verbindung zwischen Kroos und Vini Jr. ist der Pass des Deutschen, der seinen Teamkollegen im Champions-League-Halbfinale bei Bayern München perfekt in Szene setzte. Vini Jr. erzielte im Hinspiel beim 2:2 das zwischenzeitliche 1:0 und hatte damit großen Anteil daran, dass Real ins Endspiel einziehen konnte, in dem die Königlichen den BVB mit 2:0 bezwangen.  

  • Die Zahlen von Vinicius Junior bei Real Madrid in der Saison 2025/26:

    • Spiele: 30
    • Spielminuten: 2236
    • Tore: 6
    • Assists: 9

