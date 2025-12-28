"Brasilianer fand ich schon immer gut": Toni Kroos packt über sein Verhältnis zu Real Madrids Vinicius Junior aus

"Brasilianer fand ich schon immer gut, auch als ich noch jünger war. Bei Real hatte ich zu Vinicius, Casemiro und Militao ein gutes Verhältnis. Sie genießen das Leben - und das ist ein ganz anderes Leben als das, was wir Deutschen führen", sagte Kroos.

Vinicius Junior sorgt aktuell mit seinen Aktionen auf dem Feld immer wieder für Diskussionen. Im gewonnenen Clasico gegen den FC Barcelona fiel er in dieser Saison bei seiner Auswechslung mit wüsten Beschwerden in Richtung von Trainer Xabi Alonso auf, sodass über einen großen Streit zwischen den beiden spekuliert wurde. Die Vertragsverlängerung von Vini Jr., der bis 2027 an Real gebunden ist, zieht sich bereits seit Monaten hin, obwohl beide Parteien grundsätzlich weitermachen wollen.