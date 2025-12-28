Toni Kroos hat in einem ausführlichen Interview über die besondersten Momente seiner Karriere gesprochen. Im Gespräch mit Brasilien-Legende Romario überraschte der ehemalige Star von Real Madrid und dem FC Bayern München mit seinen Antworten.
Toni Kroos enthüllt das beste Spiel seiner Karriere - und wählt nicht das 7:1 gegen Brasilien
Auf die Frage nach dem besten Spiel seiner Karriere musste der 35-Jährige bei seiner Antwort zunächst schmunzeln: "Ich werde jetzt nicht das 7:1 nennen .. nicht hier", sagte er gegenüber dem 70-fachen Nationalspieler der Selecao.
Bei der Weltmeisterschaft 2014 hatte das DFB-Team die Brasilianer im Halbfinale in einem legendären Spiel deutlich besiegt. Kroos traf zum zwischenzeitlichen 3:0 und 4:0 für Deutschland innerhalb weniger Minuten. In seinem Ranking reicht es immerhin für seine persönlichen "Top fünf".
Das ehemalige Mittelfeld-Ass wählte aufgrund der Umstände jedoch eine andere Partie an die Spitze: "Ich nehme das 4:1 gegen Juventus 2017 im Finale der Champions League." Im Endspiel in Cardiff gelang ihm mit Real Madrid die Titelverteidigung, was in der modernen Zeit der Königsklasse zuvor noch nie einer Mannschaft gelungen war. 2018 sollten Kroos und Real sogar ein drittes Mal in Folge den Titel holen.
- (C)Getty Images
"Der größte Verein": Kroos schwärmt von Real
In dem Interview äußerte sich Kroos zudem ausschließlich positiv über seine Zeit beim spanischen Topklub und schwärmte: "Der größte Verein, für den ich je gespielt habe? Das kann ich einfach beantworten: Real Madrid. Ich hatte das Glück, zehn Jahre für den größten Verein der Welt zu spielen."
Weiter führte Kroos, der in der Jugend für Hansa Rostock spielte und über Bayer Leverkusen und den FC Bayern München zum Star wurde, aus: "Meine Zeit in Madrid war nicht nur die erfolgreichste, sondern auch die, in der ich mich am meisten zu Hause gefühlt habe. Dieser Verein ist wie eine Familie. Hier hatte ich die besten Jahre in meiner Zeit als Fußballer." Hier wurde ihm auch die Siegermentalität final eingeimpft: "Bei Real Madrid wird dir direkt eingetrichtert, dass du jeden Wettbewerb gewinnen musst."
Hier spielte er zudem an der Seite des besten Fußballers, mit dem er nach eigenen Angaben je zusammengespielt hat: Cristiano Ronaldo. Auch seinen liebsten Übungsleiter wusste er in der spanischen Hauptstadt an der Seitenlinie: "Carlo Ancelotti. Er wusste besser als jeder andere, wie man die großen Teams zu managen hat - und das nicht nur auf Fußball bezogen."
- Getty Images Sport
"Es ist nicht einfach": Kroos über Xabi Alonso bei Real
Xabi Alonso, Ancelottis Nachfolger bei Real, traut Kroos jedoch auch Großes zu: "Ich bin überzeugt, dass Xabi sehr gut ist und die Qualität hat, um in Madrid zu trainieren. Er weiß, was es bedeutet, bei Real zu sein."
Dementsprechend wusste der neue Coach laut Kroos, dass ihn bei der ersten Krise viel Gegenwind erwarten würde: "Es ist die schwierigste Aufgabe als Trainer, Madrid zu coachen. Es ist nicht einfach. Selbst wenn du hier Spiele gewinnst, ist hier nicht jeder zufrieden."
Viel Zeit für Ausrutscher herrscht dabei nicht: "Wenn du unentschieden spielst oder verlierst, stehst du sehr schnell in der Kritik. Man hat als Trainer nur ganz kurz Zeit. Du kannst hier nicht darüber nachdenken, wie du in ein oder zwei Jahren spielen willst. Du brauchst Ergebnisse."
Obwohl Real aktuell in der LaLiga auf dem zweiten Tabellenplatz nur knapp hinter dem FC Barcelona liegt, wurde Alonso in den letzten Wochen öffentlich von den Medien angezählt. Angeblich soll er das Vertrauen seiner Stars und der Kabine verloren haben. In den letzten Duellen musste er wohl schon zwingend Siege einfahren, um nicht schon nach wenigen Monaten im Amt seinen Job schon wieder zu verlieren.
Statistiken von Toni Kroos bei Real Madrid
- Spiele: 464
- Tore: 28
- Vorlagen: 99
- Titel: 22