Toni Kroos enthüllt das beste Spiel seiner Karriere - und wählt nicht das 7:1 gegen Brasilien

Auf die Frage nach dem besten Spiel seiner Karriere musste der 35-Jährige bei seiner Antwort zunächst schmunzeln: "Ich werde jetzt nicht das 7:1 nennen .. nicht hier", sagte er gegenüber dem 70-fachen Nationalspieler der Selecao.

Bei der Weltmeisterschaft 2014 hatte das DFB-Team die Brasilianer im Halbfinale in einem legendären Spiel deutlich besiegt. Kroos traf zum zwischenzeitlichen 3:0 und 4:0 für Deutschland innerhalb weniger Minuten. In seinem Ranking reicht es immerhin für seine persönlichen "Top fünf".

Das ehemalige Mittelfeld-Ass wählte aufgrund der Umstände jedoch eine andere Partie an die Spitze: "Ich nehme das 4:1 gegen Juventus 2017 im Finale der Champions League." Im Endspiel in Cardiff gelang ihm mit Real Madrid die Titelverteidigung, was in der modernen Zeit der Königsklasse zuvor noch nie einer Mannschaft gelungen war. 2018 sollten Kroos und Real sogar ein drittes Mal in Folge den Titel holen.