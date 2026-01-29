Bleibt er noch oder geht er schon jetzt? Brisante Transferentscheidung beim FC Bayern erwartet

Atletico sei der einzige Klub, für den er sich vorstellen könne, seine Zelte in München derart unvermittelt abzubrechen. Goretzka gefalle sowohl der Verein als auch die Stadt Madrid. Er denke ernsthaft darüber nach und werde sich bald entscheiden. Zuletzt war die Rede davon, dass Bayern bei einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit wäre.

Transferexperte Plettenberg hält trotz Goretzkas grundsätzlicher Sympathie für einen Wechsel zu den Rojiblancos einen Wechsel im Sommer allerdings für wahrscheinlicher. Dann könne dieser sich nach acht erfolgreichen Jahren ordentlich verabschieden. Auch Goretzkas Verweis auf den Abschied von Thomas Müller würde darauf hindeuten.

Für den Sommer soll auch der aktuelle Tabellenzweite der Serie A, AC Mailand, Interesse an einem Transfer zeigen. Im Zeit-Interview hatte Goretzka gesagt, ein Auslandswechsel würde ihn reizen – und spekuliert, seine Spielweise könne gut in die Premier League passen. Passend dazu hat sich laut Transferexperte Matteo Moretto auch Tottenham Hotspur in den Poker um den Nationalspieler eingeschaltet.