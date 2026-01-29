Leon Goretzka hat mit seinem Interview in der Zeitfür ordentlich Wirbel gesorgt. Nach Sky-Informationen könnte es nun zu einem Blitz-Abschied kommen. Laut Transferexperte Florian Plettenberg hat der 30-Jährige bereits Gespräche mit Atletico-Spordirektor Mateu Alemany geführt, ein konkretes Angebot liege auf dem Tisch. Goretzkas Entscheidung über einen sofortigen Wechsel werde demnach innerhalb von 24 Stunden fallen.
Bleibt er noch oder geht er schon jetzt? Brisante Transferentscheidung beim FC Bayern erwartet
FC Bayern: Wechselt Leon Goretzka zu Atletico Madrid?
Atletico sei der einzige Klub, für den er sich vorstellen könne, seine Zelte in München derart unvermittelt abzubrechen. Goretzka gefalle sowohl der Verein als auch die Stadt Madrid. Er denke ernsthaft darüber nach und werde sich bald entscheiden. Zuletzt war die Rede davon, dass Bayern bei einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit wäre.
Transferexperte Plettenberg hält trotz Goretzkas grundsätzlicher Sympathie für einen Wechsel zu den Rojiblancos einen Wechsel im Sommer allerdings für wahrscheinlicher. Dann könne dieser sich nach acht erfolgreichen Jahren ordentlich verabschieden. Auch Goretzkas Verweis auf den Abschied von Thomas Müller würde darauf hindeuten.
Für den Sommer soll auch der aktuelle Tabellenzweite der Serie A, AC Mailand, Interesse an einem Transfer zeigen. Im Zeit-Interview hatte Goretzka gesagt, ein Auslandswechsel würde ihn reizen – und spekuliert, seine Spielweise könne gut in die Premier League passen. Passend dazu hat sich laut Transferexperte Matteo Moretto auch Tottenham Hotspur in den Poker um den Nationalspieler eingeschaltet.
- Getty Images Sport
Verlässt Leon Goretzka Bayern München? Vincent Kompany kündigt Gespräche mit FCB-Bossen an
DAZN-Experte Sami Khedira riet Goretzka vor Spielbeginn am Mittwochabend in der Champions League gegen die PSV Eindhoven mit Blick auf seine WM-Chancen zu einem Wechsel. "Jeder, der Julian Nagelsmann kennt, weiß: Du wirst nur nominiert, wenn du auch regelmäßig spielst." Atletico sei zudem eine Mannschaft, die perfekt zu Goretzka passen würde. Denn dort gelte das Motto: "Fighten und kämpfen und bisschen kicken nebenbei." Zudem könne der ehemalige Profi von Real Madrid und Juventus aufgrund seiner eigenen Erfahrung jedem zu einem Wechsel ins Ausland raten, und gerade in Madrid ließe es sich sehr gut leben.
Bayerns Trainer Vincent Kompany kündigte in der Personalie Goretzka derweil am Mittwochabend Gespräche mit der sportlichen Führung um Max Eberl und Christoph Freund an. "Ich weiß, dass ich morgen früh aufstehe und dann irgendwann ein Gespräch haben muss mit Max oder Christoph, dass wir uns austauschen über den Kader", sagte Kompany und führte weiter aus: "Es geht nicht um meinen Willen. Es geht darum: Was ist wichtig für Leon, was ist richtig für den FC Bayern, was ist richtig für die Mannschaft."
- Getty
Leon Goretzka beim FC Bayern: Seine Leistungsdaten in der bisherigen Saison
- Einsätze: 28
- Tore: 1
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 4