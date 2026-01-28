"Es geht nicht um meinen Willen!" Vincent Kompany deutet Abschied von Leon Goretzka beim FC Bayern an - Gespräch mit Eberl und Freund steht bevor

Nach Spielende äußerte sich auch Sportvorstand Max Eberl zu der Personalie. Auf die Frage, ob Goretzka nach der Wintertransferphase noch ein Spieler des FC Bayern sei, antwortete er: "Bisher ja."

Über das Interview in der Zeit, in dem Goretzka über den Reiz eines Auslandwechsels gesprochen hatte, sagte der 52-Jährige: "Das ist legitim. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, es gibt noch keine Entscheidung, dementsprechend muss er sich ja auch von seiner Seite Gedanken machen, wie es für ihn weitergeht. Also alles fein." Probleme mache Goretzka keine. "Leon kennt die Situation, nimmt sie an. Wenn er spielt, dann spielt er gut. Wenn er sich, etwas anderes vorstellen kann, dann ist das völlig legitim."

Andere Klubs seien bisher aber noch nicht konkret wegen eines möglichen Transfers an ihn herangetreten.