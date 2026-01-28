Leon Goretzka hat mit einem Interview in der Zeit die Gerüchte um einen Abgang vom FC Bayern weiter angeheizt. Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern und PSV Eindhoven haben sich nun auch die sportliche Führung des Rekordmeisters und Trainer Vincent Kompany zu einem möglichen Blitz-Abschied des Mittelfeldspielers noch im Winter geäußert.
"Es geht nicht um meinen Willen!" Vincent Kompany deutet Abschied von Leon Goretzka beim FC Bayern an - Gespräch mit Eberl und Freund steht bevor
Goretzka-Abschied? "Man kann im Fußball nie etwas ausschließen"
Auf die Frage, ob das Duell mit der PSV Goretzkas letzter Auftritt für den FC Bayern sein werde, sagte Freund bei Sky Austria: "Das glaube ich nicht. Leon ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, er hat viele Spiele für uns gemacht." Er betonte mit Blick auf den im Sommer auslaufenden Vertrag des deutschen Nationalspielers, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen sei.
Eine Hintertür ließ Freund sich jedoch offen. "Das Transferfenster schließt am Montag. Man kann im Fußball nie etwas komplett ausschließen, aber im Moment ist er ein wichtiger Spieler für uns, und wir sind sehr glücklich darüber", so der FCB-Sportdirektor.
Goretzka sorgt mit Interview für Wirbel - Eberl zeigt Verständnis
Nach Spielende äußerte sich auch Sportvorstand Max Eberl zu der Personalie. Auf die Frage, ob Goretzka nach der Wintertransferphase noch ein Spieler des FC Bayern sei, antwortete er: "Bisher ja."
Über das Interview in der Zeit, in dem Goretzka über den Reiz eines Auslandwechsels gesprochen hatte, sagte der 52-Jährige: "Das ist legitim. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, es gibt noch keine Entscheidung, dementsprechend muss er sich ja auch von seiner Seite Gedanken machen, wie es für ihn weitergeht. Also alles fein." Probleme mache Goretzka keine. "Leon kennt die Situation, nimmt sie an. Wenn er spielt, dann spielt er gut. Wenn er sich, etwas anderes vorstellen kann, dann ist das völlig legitim."
Andere Klubs seien bisher aber noch nicht konkret wegen eines möglichen Transfers an ihn herangetreten.
- Getty Images Sport
Goretzka-Transfer: Kompany wird konkret und kündigt Gespräch an
Am konkretesten wurde Bayern-Coach Vincent Kompany. "Ich weiß, dass ich morgen früh aufstehe und dann irgendwann ein Gespräch haben muss mit Max oder Christoph, dass wir uns austauschen über den Kader."
Kompany sagte außerdem: "Es geht nicht um meinen Willen. Es geht darum: Was ist wichtig für Leon, was ist richtig für den FC Bayern, was ist richtig für die Mannschaft."
Seine persönliche Ansicht zu einem möglichen sofortigen Abgang wollte er nicht preisgeben. "Ich habe immer eine Meinung, aber diese Meinung hat immer zu tun mit neuen Informationen. Ab morgen kann ich mal schauen, was die Informationen sind." Das gehöre zu einer Transferperiode dazu.
- AFP
Goretzka ist wohl Wunschlösung von Diego Simeone bei Atletico
Ein Goretzka-Abschied spätestens im Sommer gilt als in Stein gemeißelt. Atletico Madrid soll jedoch einen sofortigen Transfer forcieren, um den abgewanderten Conor Gallagher zu ersetzen. Goretzka soll diesbezüglich Diego Simeones Wunschspieler sein. Atletico-Sportdirektor Mateu Alemany flog deshalb am Montag nach München und hat dem 30-jährigen Mittelfeldspieler und dessen Beratern laut Sky sogar ein konkretes Angebot vorgelegt. Auch Goretzka soll einem Wechsel zu Atletico nicht abgeneigt sein.
"Ich möchte bei einem Verein mit Ambitionen spielen, der einen Plan hat, in dem meine Qualitäten gefragt sind. Vor allem will ich meine Mitspieler mitreißen und eine Mannschaft auf ein anderes Niveau heben. Im Fußball geht es ums Gewinnen, dieses Ziel habe ich die letzten acht Jahre täglich intravenös verabreicht bekommen", sagte Goretzka in der Zeit.
Sollte Goretzka tatsächlich den Verein verlassen, wäre im Übrigen die 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen den FC Augsburg sein letzter Auftritt im Bayern-Dress. Gegen PSV Eindhoven saß er 90 Minuten auf der Bank.