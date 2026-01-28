"Ich wäre enttäuscht, wenn ...": Leon Goretzka schürt Transfer-Gerüchte und gibt Seitenhieb auf Führung des FC Bayern ab

Schon zweimal in seiner Karriere habe er sich mit diesem Fall beschäftigt, berichtete Goretzka, "mich aber bewusst dagegen entschieden. Ich weiß, in München bin ich in einer Komfortzone. Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern."

Der Mittelfeldspieler galt und gilt als Verkaufskandidat. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Im Bemühen, sein Gehalt zu sparen und noch eine Ablöse zu erzielen, könnten sich die Bayern für einen Verkauf im Winter entscheiden. Als stark interessiert gelten Atlético Madrid und die AC Mailand mit Nationalspieler Niclas Füllkrug.